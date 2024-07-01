Porsche отзывает все проданные за четыре года электрокары Taycan. Немецкая марка признала, что у седанов и универсалов могут потрескаться тормозные шланги, что приведёт к утечке жидкости. Дефект может повлиять на эффективность торможения; проданные по всему миру Porsche Taycan придётся продиагностировать дилерам. По данным автопроизводителя, проблема есть только у одного процента электромобилей: шланги заменят бесплатно за пару часов.

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Porsche подчёркивает, что электромобили безопасны для вождения, а утечка тормозной жидкости обязательно сопровождается индикацией на приборной панели. Если сигнальная лампа загорится красным, Taycan следует немедленно отвезти в дилерский центр на эвакуаторе, в иных случаях ограничений нет.

Общее число попавших под отзыв электромобилей не называется, но только на североамериканском рынке в группе риска почти 32 тысячи Porsche Taycan. Дилеры начали менять дефектные тормозные шланги с 13 мая. По данным Porsche, проблема не связана с качеством компонентов: просто на некоторых электромобилях тормозные магистрали могут испытывать повышенные нагрузки в местах сгиба.

В первом квартале семейство Porsche Taycan было обновлено в полном составе. Теперь на вершине линейки экстремальная версия Turbo GT, а вот универсалы Sport Turismo теперь предложены не на всех рынках.