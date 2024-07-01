Нераспакованный мотоцикл Jawa из СССР продали мгновенно

В России мгновенно продали нераспакованный мотоцикл Jawa из СССР. Двухколёсный транспорт в заводской упаковке появился на сайте бесплатных объявлений 12 июня, а 28 июня мотоцикл уже сменил владельца. Последняя цена — 2,1 миллиона рублей — не смутила заинтересованных, ведь речь идёт о «капсульной» технике, которая сохранилась в первозданном виде с 1991 года! «Ява-350» ни разу не доставали из транспортировочного ящика, а мотор не запускали.

© Motor.ru

Судя по фотографиям, мотоцикл Jawa действительно долго простоял в ящике: все детали покрыты толстым слоем пыли и паутины, но следов эксплуатации или царапин не видно. Хромированные элементы обёрнуты вощеной бумагой, а ящик был закрыт транспортировочной плёнкой, чтобы избежать попадания солнечных лучей.

© Auto.ru

© Auto.ru

© Auto.ru

Техника знакома всем любителям мототехники: в 1991 году в Чехословакии ещё выпускали классические версии «Ява-350/639» с двухцилиндровым 26-сильным (32 Нм) двигателем и четырёхступенчатой коробкой передач. С таким мотором мотоцикл массой 152 килограмма мог разгоняться до 128 км/ч. Впрочем, после долгого простоя байку потребуется большое ТО.

В 1990 году мотоцикл Jawa стоил 1100 рублей, а сейчас диапазон цен широкий: от нескольких десятков тысяч рублей за байки, повидавшие жизни и требующие реставрации, до 400-900 тысяч рублей за ухоженные экземпляры почти без пробега.