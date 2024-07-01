Mercedes-Benz решила тратить на новые ДВС намного больше денег

Mercedes-Benz будет тратить на ДВС «гораздо больше» средств. Гендиректор концерна Ола Каллениус в интервью Wirtschaftswoche дал понять: без существенных вложений к 2027 или 2028 году силовые агрегаты на ископаемом топливе стали бы неконкурентоспособны. Поэтому Mercedes-Benz пришлось перераспределить ресурсы и начать тратить на ДВС «больше денег, чем планировалось ранее». Первым модернизированные ДВС может получить обновлённый S-Class W223.

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На рестайлинг Mercedes-Benz S-Class потратили больше ресурсов, чем обычно тратиться на обновление в середине жизненного цикла, признал Ола Каллениус. Топ-менеджер не уточнил, сколько именно вложено в двигатели внутреннего сгорания, но ежегодные инвестиции в новые технологии для легковых автомобилей составляют 14 миллиардов долларов.

Необходимость значительных инвестиций в двигатели внутреннего сгорания объясняется ужесточением экостандартов: все связки моторов и коробок передач нужно настроить так, чтобы избежать больших штрафов. Ола Каллениус подтвердил, что все будущие двигатели в той или иной степени электрифицируют, потому линейка умеренных и заряжаемых гибридов будет только расширяться.

Хотя план тотальной электрификации Mercedes-Benz провалился, цель стать углеродно-нейтральной компанией к 2040 году пока сохраняется. К 2030 году доля гибридов и электромобилей должна достигнуть 50%. А вот проект новой платформы для Mercedes-Benz EQS вопреки слухам не отменён: Ола Каллениус заявил, что разработка архитектуры продолжается.