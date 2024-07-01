37-летний МАЗ с консервации МВД продали по цене новой Lada Vesta. Через сайт бесплатных объявлений быстро реализовали грузовик 1987 года выпуска. Изначально МАЗ-5334 был спроектирован, как топливозаправщик, однако горюче-смазочные материалы никогда в цистерну не заливались: надстройку приспособили под перевозку воды. На одометре советского грузовика всего 513 километров, ведь первым владельцем было автохозяйство МВД, и МАЗ-5334 был в резерве.

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Владелец утверждает, что МАЗ-5334 полностью в рабочем состоянии: двигатель ЯМЗ-236 «работает идеально», в кабине нет посторонних запахов, после консервации в МВД было проведено большое ТО. Грузовик сам прошёл техосмотр, у ГИБДД нет претензий к надстройке, адаптированной под перевозку воды.

© Avito.ru

© Avito.ru

© Avito.ru

© Avito.ru

© Avito.ru

© Avito.ru

Цистерну можно наполнять самотёком или с помощью штатного насоса, в наличии два рукава по 4,5 метра и один десятиметровый шланг. Производительность — до 600 литров в минуту, так что цистерны хватает на 12,5 минуты. Комплектность полная: для лучшего обзора установлены зеркала от КамАЗа, но заводские детали сохранились.

Почти новый грузовик быстро нашёл нового покупателя за 1,6 миллиона рублей. Сравнимо стоит Lada Vesta NG 2024 года выпуска в начальной комплектации Comfort'24 с двигателем 1.8 и вариатором. Двухосные грузовики МАЗ-5334/5335 продержались на конвейере с 1977 по 1990 год.