Названа стоимость владения белорусским кроссовером Belgee X50

В России стоимость пятилетнего владения белорусским кроссовером Belgee X50 составляет 925 тыс. рублей. Об этом сообщает «Автостат».

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Аналитики уточнили, что при этом владение автомобилем за месяц обойдется в 15,4 тыс. рублей. Это значит, что 1 км пробега стоит 9,3 рубля. По результатам исследования, 48% всей суммы будет уходить на бензин, 32% — на техобслуживание, 9% — на ОСАГО, 8% — на зимние шины. Также 3% денег пойдут на транспортный налог.

Белорусский автомобильный бренд Belgee официально выходит на российский рынок. Запуск дилерской сети марки в России состоится 1 июля 2024 года.

В модельном ряду Belgee представлен компактный кроссовер Х50, который является копией Geely Coolray и выпускается в Белоруссии. Geely X50 представлен с турбомотором 1.5 мощностью 150 л.с. в связке с семиступенчатой преселективной автоматической коробкой передач. Автомобиль будет доступен в трех комплектациях – Active, Style и Prestige – по цене от 2,3 млн рублей до 2,5 млн рублей.