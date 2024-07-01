В РФ и Белоруссии вступила в силу система страхования "Синяя карта"

С сегодняшнего дня, 1 июля, вступила в силу международная система страхования "Синяя карта". Согласно решению страховщиков-членов бюро "Зеленая карта" Российского союза автостраховщиков с этой даты начата выдача страховых сертификатов нового образца "Синяя карта", подтверждающих страхование автогражданской ответственности водителей при поездках в Республику Беларусь. Оформление сертификатов на бланках "Зеленая карта" теперь не допускается, за исключением выдачи дубликатов.

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Договоры, оформленные до 1 июля 2024 года на старых бланках, продолжат действовать до истечения указанного в них срока страхования. Новые сертификаты будут изготавливаться децентрализованно с использованием корпоративных технических средств страховщиков, но по единой форме на листах синего цвета. Ведется работа по переходу в перспективе на их оформление в электронном виде.

Что касается стоимости страховок, то до 14 июля 2024 года сохраняются текущие тарифы, а с 15 июля 2024 года будут применяться новые уменьшенные базовые ставки. Пересчет тарифов с поправкой на коэффициент инфляции будет производиться согласно новым правилам 1 раз квартал. Ранее корректировались ежемесячно.

До июня прошлого года Россия входила в международную систему страхования автогражданской ответственности "Зеленая карта" с участием 48 в основном европейских стран, в рамках которой взаимно признавались национальные страховые сертификаты. С 30 июня 2023 года членство России и Белоруссии в системе было приостановлено, и "Зеленые карты" прекратили свое действие.

В целях продолжения трансграничного страхования гражданской ответственности российских и белорусских владельцев транспортных средств при взаимных поездках заблаговременно 1 июня 2023 года между Российским союзом автостраховщиков и Белорусским бюро по транспортному страхованию было заключено соглашение, которым установлены условия страхования, порядок выплат, взаиморасчетов и взаимных гарантий - в соответствии с применимыми правилами системы "Зеленая карта". В соответствии с этим соглашением также временно использовались бланки "Зеленых карт".