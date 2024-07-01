В Москве продают первый Rolls-Royce, официально купленный в России

В Москве продают первый официальный Rolls-Royce, купленный в России. На сайте бесплатных объявлений появился седан Silver Spur Mark IIII, выпущенный в 1993 году. Продавец утверждает, что этот автомобиль был первым «Роллс-Ройсом», который ввезён в Россию по официальным каналам с дилерской гарантией. В основном лимузин не эксплуатировался: пробег минимальный, видимых следов износа нет. Цена под стать: 21,3 миллиона рублей.

© Motor.ru

Rolls-Royce Silver Spur выпускался с 1980 по 2000 год, свет увидели четыре итерации лимузина. Продавец утверждает, что в Москву привезли одну из спецверсий модели третьей серии, выпущенную тиражом 507 экземпляров. Однако подробностей об оснащении нет, а качество фотографий оставляет желать лучшего.

© Auto.ru

© Auto.ru

© Auto.ru

© Auto.ru

© Auto.ru

Техника традиционная для Rolls-Royce тех лет: под капотом 6,75-литровый V8 (329 сил), тяга передаётся на заднюю ось через 4-ступенчатый автомат. С 1993 года у автомобиля было два фактических владельца, а текущий хозяин числится собственником почти 20 лет. В России рынка подобных седанов по сути нет, но по мировым меркам цена 21,3 миллиона рублей очень высока.

Дело в том, что пять лет назад похожий бронированный Rolls-Royce Silver Spur, принадлежащей принцессе Диане, пустили с молотка за 45 тысяч долларов. А по текущему курсу цена «капсульного» седана из России составляет 249 тысяч долларов.