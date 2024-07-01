Салон нового Chery Tiggo 8L впервые сняли на фото

В середине прошлого месяца марка Chery поделилась фотографиями нового поколения Tiggo 8 - Tiggo 8L, но салон не показала. Теперь китайские сайты публикуют "живые" снимки новинки, включая внутреннее убранство кроссовера.

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Известно, что Tiggo 8L оказался габаритнее предшественника: длина колёсной базы увеличена с 2710 до 2770 мм, а размер кузова - до 1795 мм. Также "восьмёрка" подросла в ширину: 1930 мм (+70 мм) и в высоту - 1725 мм (+20 мм).

© Российская Газета

С какой из многочисленных версий Tiggo 8 сравнивать новое поколение модели, не совсем понятно. Если рассматривать в сравнении с нашим Tiggo 8 Pro Max, то Tiggo 8L получил новое торпедо с отделкой под шпон и ещё более узкими дефлекторами, лишился двойного цифрового кластера, вместо которого установлены отдельные дисплеи приборки (кстати, без козырька) 10,25 дюйма и мультимедиа диагональю 15,6 дюйма.

Переформатирован тоннель: изменены селектор, форма подстаканников, компоновка органов управления и подлокотник, который получил двустворчатую конструкцию.

Chery Tiggo 8L может дебютировать с двухлитровым турбомотором мощностью 254 л.с. в паре с 8-ступенчатым "автоматом". Привод - передний или полный. В будущем у кроссовера, как ожидается, появится версия с мотором 1.6 в паре с "роботом". Гибридная версия новой "восьмёрки" почти с аналогичными уже вышла на рынок под суббрендом Fulwin.