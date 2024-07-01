Как избежать покупки поддельных запчастей для машины

Автоэксперт Чубрик рассказал, как отличить оригинальные запчасти от контрафакта.

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Высокая стоимость запчастей для автомобиля и их спрос стали причиной появления фальсификата на этом рынке. На фоне роста количества контрафактных товаров проблема стала масштабной. Об этом в беседе с корреспондентом издания «Газета.Ru» рассказал глава PolandShop Владимир Чубрик.

«Это связано с развитием технологий, позволяющих производить подделки с высокой степенью сходства с оригинальными товарами. Кроме того, распространению подделок способствует низкая стоимость контрафактной продукции, что делает ее привлекательной для потребителей», – объясняет собеседник издания.



Чтобы устранить проблему с наличием подделок на рынке. нужны такие меры, как ужесточение законодательства в области защиты прав потребителей, усиление контроля за производством и продажей товаров, а также повышение уровня информированности потребителей о возможных рисках, связанных с покупкой поддельных товаров, убежден Чубрик.

«Отдельным пунктом стоит отметить, что многие покупают товары через маркетплейсы (в том числе из-за низкой цены). В данном случае маркетплейсы должны требовать документы на запчасти, которые подтверждают их оригинальность», – уточнил эксперт.



Чтобы не попасть на мошенников, автозапчасти нужно приобретать только у проверенных продавцов с хорошей репутацией, советует Чубрик. При этом нужно обращать особое внимание на качество упаковки и маркировку товара.

Зачастую контрафактные запчасти можно отличить по некачественной упаковке или неправильной маркировке, отмечает эксперт.

«Сравнивайте цену товара с ценами у других продавцов. Слишком низкая цена может быть признаком подделки. Также следует проверять наличие сертификатов и документов на товар и обращать внимание на детали. Подделки часто имеют низкое качество изготовления и дефекты», – советует специалист.



Напомним, согласно данным «Автостата», 76% на рынке занимают детали для иномарок и 23% приходится на запчасти для автомобилей отечественного производства.