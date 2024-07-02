Китайские автомобили дешевеют: как меняются цены

Как изменились цены на российском рынке новых автомобилей с начала года. За прошедшие шесть месяцев с начала 2024 года так и не выявилось определённого тренда в динамике цен на новые популярные автомобили в России. Одни марки демпинговали и снижали цен, чтобы привлечь покупателей. Другие, наоборот, поднимали цены, чтобы больше заработать на марже.

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За последние полгода шесть моделей подешевели. Гибридный кроссовер i-Space — на 539 тыс. с начала года. Теперь стоимость российской модели стартует с отметки в 3 360 000 рублей без учёта скидок.

Другая отечественная модель, российский седан «Москвич 6», подешевел на 490 тыс. со старта продаж. Стоимость машины в комплектации «Комфорт» стартует с отметки в 2,2 млн рублей.

Электрокар Ora 03 стала дешевле на 400 тыс. со старта продаж. Базовая версия базовой Premium оценивался теперь в 3 499 000 рублей.

Полноприводная модификация кроссовера Chery Tiggo 7 Pro Max поступила в российскую продажу год назад — летом 2023 года. С момента дебюта этот автомобиль стал доступнее на 260 тыс. Теперь начальная версия стоит от 2 940 000 рублей.

Omoda C5 подешевела на 253 тыс. с начала года и теперь продаётся за 2 426 900 рублей в исполнении Joy.

JAC JS3 сбросил 41 тыс. со старта продаж. Сейчас с МКПП автомобиль в комплектации Luxury стоит 1 849 000 рублей., а с «вариатором» — 1 899 000 руб.

Одновременно с этим пять популярных моделей на российском рынке, наоборот, подорожали. BAIC X55 прибавил 360 тыс. рублей со старта продаж. Цена на Lada Granta Sport подскочила на 155 тыс. Kaiyi X3 — плюс 132 тыс. Belgee X50 увеличился в цене на 55 тыс, А Changan CS95 — подорожал на 50 тыс.