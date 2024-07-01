Эксперт назвал три лучших европейских SUV на "вторичке" за 1 млн рублей

Портал "Автовзгляд" порекомендовал обратить внимание на эти кроссоверы, если бюджет покупки не превышает миллиона рублей и важна родословная, в данном случае автор рассматривает европейские модели.

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По мнению портала, на первом месте Renault Duster первого поколения в рестайлинговом варианте. Конструктив действительно проверен времен, неприхотлив, с обслуживанием проблем нет. Однако есть варианты, от покупки которых лучше воздержаться - о них "РГ" рассказывала ранее.

Ещё один кроссовер, достойный внимания, - Renault Kaptur. Главный аргумент в пользу выбора этой модели - зачастую машиной владели девушки, которые не склонны к экстремальным режимам вождения, пагубно влияющим на вариатор. Среди плюсов по отношению к "Дастеру" называют дизайн и большее количество опций.

Volkswagen Tiguan за 1 млн рублей будет уже достаточно пожилым, в лучшем случае десятилетним, а на одометре можно встретить цифры 200+ тысяч км. Выбор лучше сделать в пользу "автомата" или МКП. Пугаться количества собственников не стоит, так как владельцы "Тигуанов", по заверению автора статьи, привыкли "скидывать" авто по истечении гарантийного срока.