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"Автовзгляд" назвал три лучших европейских SUV на "вторичке" за 1 млн рублей

Портал "Автовзгляд" порекомендовал обратить внимание на эти кроссоверы, если бюджет покупки не превышает миллиона рублей и важна родословная, в данном случае автор рассматривает европейские модели.

Эксперт назвал три лучших европейских SUV на "вторичке" за 1 млн рублей
© Российская Газета

По мнению портала, на первом месте Renault Duster первого поколения в рестайлинговом варианте. Конструктив действительно проверен времен, неприхотлив, с обслуживанием проблем нет. Однако есть варианты, от покупки которых лучше воздержаться - о них "РГ" рассказывала ранее.

Ещё один кроссовер, достойный внимания, - Renault Kaptur. Главный аргумент в пользу выбора этой модели - зачастую машиной владели девушки, которые не склонны к экстремальным режимам вождения, пагубно влияющим на вариатор. Среди плюсов по отношению к "Дастеру" называют дизайн и большее количество опций.

Volkswagen Tiguan за 1 млн рублей будет уже достаточно пожилым, в лучшем случае десятилетним, а на одометре можно встретить цифры 200+ тысяч км. Выбор лучше сделать в пользу "автомата" или МКП. Пугаться количества собственников не стоит, так как владельцы "Тигуанов", по заверению автора статьи, привыкли "скидывать" авто по истечении гарантийного срока.

Автоэксперт
Renault Kaptur
Renault Duster
Volkswagen Tiguan
Renault
Volkswagen