Электрокары ломаются в 1,5 раза чаще машин с ДВС

Эксперты проанализировали количество поломок электрокаров и автомобилей с бензиновыми и дизельными ДВС. Первые ломаются намного чаще, и их починка - настоящая проблема, так как нельзя просто взять и доставить машину в сервис, где её снова поставят на ход.

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The Verge пишет, что на 100 машин с ДВС приходится 180 случаев ремонта, а на электрокары и гибриды - 266 случаев. Как выяснилось, самое уязвимое место электрифицированных транспортных средств - программное обеспечение. Издание называет современные электрокары компьютерами на колёсах, которые производители пытаются снабдить как модно большим количеством ПО.

Проанализировав поломки, было выявлено, что именно ПО и управляемая электроника являются причиной неполадок в "зелёных" машинах. Собеседник издания, эксперт JD Power Фрэнк Хэнли отметил, что у электрокаров и гибридов в три раза больше критических поломок, чем у авто с ДВС, и для исправления проблемы необходим высокий технический уровень сервиса, который не всегда и не везде можно получить.

Тем не менее, Toyota Prius был признан одним из самых надёжных автомобилей в возрасте трёх лет по версии Consumer Reports.