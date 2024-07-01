BMW против продажи спасенных из пожара автомобилей даже за пределами Европы

Компания BMW пытается в судебном порядке запретить продажу около трёхсот автомобилей, которые были на борту загоревшегося летом прошлого года ролкера Fremantle Highway.

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Не все автомобили были уничтожены пожаром, и BMW, которые уцелели, были выкуплены предприимчивой компанией из Роттердама с целью дальнейшей реализации. В офисе баварского производителя считают это неприемлемым.

Прежде всего, заявляют в BMW, речь идёт о безопасности автомобилей с судна Fremantle Highway. Адвокат BMW сказал в разговоре с Nothern Times, что риски эксплуатации спасённых из пожара машин огромные - их нельзя недооценивать.

Компания из Роттердама предлагала BMW компромисс: продавать авто в странах, где стандарты безопасности не такие строгие, как в ЕС - такой шаг, по мнению бизнесменов, свёл бы на нет репутационные риски для автопроизводителя. Однако в BMW не приняли это предложение.

Следующее слушание по делу состоится 15 июля.