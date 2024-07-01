Доля traide-in на вторичном авторынке в России выросла вдвое

На рынке подержанных машин в России лидирует trade-in. В мае этого года услугой по обмену автомобиля с пробегом на новый с доплатой по этой схеме россияне пользовались в два раза чаще по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

© Quto.ru

Если в мае 2023 года доля автомобилей, поступающих по trade-in, составила 24%, то в этом мае она была уже 42%. Такие данные озвучили аналитики сервиса «Авто.ру Бизнес», которые провели анализ пополнения складов дилеров за последний год.

На втором месте среди основных способов поступления машин на склады занимает выкуп (22%), когда специализированные компании покупают у владельца автомобиль для его дальнейшей реализации.

На третьем месте увеличившаяся с 13 до 17% комиссия. Автовладелец в этой ситуации прибегает к помощи компании (агента), которая занимается реализацией машины. Денежные средства владелец получает после продажи транспортного средства за вычетом комиссионной оплаты.

На четвертом месте расположился trade-up — обмен автомобиля с пробегом на другую подержанную машину более высокого класса с доплатой. В этом сегменте отмечено небольшое снижение — с 12 до 11%.

Аналитики связывают рост поступлений на склады дилеров машин с пробегом по trade-in c ростом продаж новых автомобилей. С января по май этого года продажи выросли на 86,4% по сравнению с этим же периодом прошлого года. На снижение выкупа повлияли два фактора. Рост trade-in позволяет поддерживать на складах достаточное количество автомобилей с пробегом. Также влияние оказывает высокий уровень ключевой ставки, а, следовательно, и высокая стоимость денег, не позволяют дилерам выдерживать необходимую рентабельность в канале выкупа. Это приводит к тому, что дилеры максимально избирательны в части выкупаемых автомобилей.