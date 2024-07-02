Chevrolet Spark с АКПП в топовой комплектации появился в продаже в России

Дилеры привезли в Россию новый хэтчбек Chevrolet Spark по цене 1,78 млн рублей.

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В РФ привезли новый Chevrolet Spark второго поколения. До 2022 года машина продавалась в России официально, теперь поступает в страну по параллельным каналам.

Стоимость хэтчбека составляет 1,78 млн рублей. Длина автомобиля 3640 мм при колесной базой 2370 мм. Машина продается в топовой комплектации LTZ: две подушки безопасности, ABS, кондиционер, полный электропакет. Автомобиль оснащен 1,2-литровым мотором мощностью 85 л.с. и классической 4-ступенчатой АКП.