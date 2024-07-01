В России подешевели автомобили пяти марок. И пять подорожали, выяснили «Автоновости дня» во время регулярного мониторинга цен на российском рынке. Среди тех, кто повысил стоимость машин: «Москвич», Changan, Omoda и Lada. Снизили стоимость Omoda, Exeed, Jaecoo, а также Forthing, которая локализовала производство кроссоверов T5 и минивэнов Yacht на калининградском «Автоторе».

За первый месяц лета подешевели и подорожали машины пяти марок, выяснили «Автоновости дня» в ходе регулярного мониторинга цен на российском авторынке. Так, стоимость кроссовера "Москвич 3" увеличилась на 35 тысяч рублей, или 1,9−2,1 процента. Модели Changan CS75Plus, CS35 Plus, CS85 Coupe и CS95 лишились «дополнительной выгоды» 50—150 тысяч рублей, а три из них еще и выросли в цене на 50—100 тысяч, вследствие чего стали дороже на 100—200 тысяч рублей, или 2,7—6,9 процента.

© Москвич

Обновить прайс-листы пришлось и Omoda, причем за месяц марка сделала это дважды. Сначала корректировка затронула кроссовер C5 и седан S5 2024 года выпуска: цены на первый во всех комплектациях выросли на 50 тысяч рублей, или 1,6−2,3 процента; а на второй в двух версиях из трех они, напротив, снизились на 100 тысяч, или 4,3−4,7 процента. Ближе к концу месяца седан Omoda S5 2024 года выпуска обзавелся новой базовой версией Classic, благодаря которой минимальная стоимость модели снизилась на 20 900 рублей, до 1 999 000.

© Exeed

То же самое сделал бренд Exeed, добавивший обновленному кроссоверу LX новое базовое исполнение Business за 3 090 000 рублей. Стартовая цена машины из-за этого упала на 480 тысяч рублей. В первых числах июня «АвтоВАЗ» поднял цены на Lad Granta с четырехступенчатой автоматической коробкой передач. Седан с такой трансмиссией подорожал на 50 тысяч рублей, или четыре процента; лифтбек — на 30 тысяч, или 2,3 процента. Также изменилась стоимость Niva Travel: одна комплектация подешевела на семь тысяч рублей, а три подорожали на 23 тысячи.

© JAC

Наконец, в июне на 50 тысяч рублей выросла стоимость JAC JS3. Плюс кроссовер лишился базовой комплектации Comfort 2023 года выпуска, которая была самой дешевой в гамме и стоила 1 699 000 рублей.