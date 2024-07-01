В России выросли субсидии на перевод машин на ГБО

Власти РФ подняли субсидии на перевод машин на ГБО. Правительство России увеличило долю субсидирования расходов на перевод транспортных средств с бензина и дизеля на метан. Общий объём поддержки вырос с 48% до 78% от общей стоимости работ. Помимо этого, резко выросла господдержка на ремоторизацию грузовых автомобилей.

«Документ определяет повышение в 2024 году нормативов субсидирования таких расходов в среднем на 30% — с действующих 48 до 78% общей стоимости работ. Кроме того, почти в три раза увеличивается максимальный размер господдержки на ремоторизацию грузовых автомобилей — с действующих 4 до 12%. При этом для граждан, представителей малого и среднего бизнеса сохраняется двойной повышающий коэффициент», — говорится в сообщении кабмина.



В правительстве отмечают, что увеличение субсидий послужит дополнительным стимулом для граждан и организаций по переводу автомобилей с традиционных видов топлива на ГБО.

Субсидии предоставляются в рамках нацпроекта «Развитие энергетики», предусматривающая увеличение потребления природного газа в качестве моторного топлива до 2,7 млрд «кубов» по итогам 2024 года. Одновременно ведётся работа по развитию инфраструктуры, в том числе газовых заправок.

Ранее в России выявили и закрыли сеть нелегальных АЗС. Криминальный бизнес был организован на территории Ростовской области. Мошенники незаконно торговали сжиженным углеводородным газом (СУГ) на 11 автозаправочных станциях. Деятельность нелегальный бизнес вёл с далёкого 2018 года.