Водителей освободят от повторного штрафа в течение суток за отсутствие ОСАГО

Освободить водителей в течение суток от повторного штрафа за отсутствие полиса ОСАГО - такой законопроект планируют разработать в Комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. С инициативой выступили эксперты рабочей группы по повышению безопасности дорожного движения этого комитета.

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Количество незастрахованных по ОСАГО автовладельцев растет с каждым годом. После того как проверку полисов при регистрации автомобилей отменят, а это произойдет 1 марта 2025 года, контроль за полисами еще более снизится. Казалось бы, в чем вопрос? Страховщики недополучат прибыли? Подумаешь! Однако проблема гораздо глубже. Дело в том, что многие наши законопослушные автомобилисты окажутся незащищенными. Если попадут они в аварию не по своей вине - с кого взыскивать ущерб? Виновник незастрахован. Значит, надо устанавливать его личность, предъявлять ему претензии по месту регистрации и через суд. Это затягивает подобные дела на несколько лет. И машину надо восстанавливать за свой счет.

Общероссийский народный фронт провел исследование по количеству незастрахованных водителей. Согласно ему, у нас на дорогах реально эксплуатируется порядка 44 миллионов автомобилей. При этом количество незастрахованных выросло в среднем по стране на 5 процентов и составило 8,7 процента от всех эксплуатируемых машин. Это значит, что сегодня у нас 3,8 миллиона машин ездят без страховки. То есть в одном из десяти аварийных случаев водитель имеет шанс столкнуться с тем, кто не застрахован. Это только оценочные данные. По факту таких машин может быть и больше.

Еще любопытные цифры из исследования ОНФ. Парк автотранспорта у нас стремительно стареет. Даже в Москве, которая славилась и доходами населения, и доступностью машин, средний возраст авто перевалил за 15 лет. То есть постарел на два года. Возникла и новая тенденция. Стали возвращаться из небытия машины, которые ранее не использовались. Они стояли во дворах, гаражах. А теперь выехали на дороги. Потому что у многих сейчас нет возможности приобрести новый автомобиль.

И - результат. Как показало исследование, аварийность среди незастрахованных машин на 7 процентов выше, чем среди застрахованных. То есть их владельцы вполне отдают себе отчет в том, что не будут отвечать за мелкую аварию.

На фоне всего этого мы наблюдаем почти полное отсутствие контроля за наличием ОСАГО. Количество инспекторов ГИБДД сократилось на 10 тысяч. На дорогах редкий водитель с ними сталкивается. Зато активно развивается сеть камер фотовидеофиксации нарушений. Но они не фиксируют такое нарушение, как отсутствие полиса ОСАГО. Ведь это нарушение не связано напрямую с обеспечением безопасности дорожного движения. Это лишь проблемы автовладельцев - как получить возмещение за ущерб.

Количество автомобилей, эксплуатируемых на дорогах, составило 44 миллиона. При этом примерно 3,8 миллиона из них не застраховано

Казалось бы, нет никаких сложностей "навесить" на эти камеры еще одну функцию: выявлять незастрахованные машины. Уже несколько лет идут разговоры об этом, а воз и ныне там. На межведомственной рабочей группе было установлено, что для начала такой эксплуатации камер необходимо принять поправку в КоАП. А именно, добавить примечание в статью 12.37 кодекса, которая предусматривает ответственность за управление без страховки. В этом примечании должно быть указано, что наказывать такого автовладельца, сколько бы раз он ни проехал под камерами, можно только раз в сутки.

Но такой законопроект пока еще находится на стадии обсуждения. Поэтому один из экспертов рабочей группы при Комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Петр Шкуматов предложил ускорить этот процесс. И глава комитета Ярослав Нилов согласился с этим. По мнению депутата, за длящиеся нарушения нельзя наказывать по нескольку раз в день.

Кстати, как считает Петр Шкуматов, освобождение от проверки наличия полиса при регистрации машины никак не повлияет на увеличение количества незастрахованных на дорогах. Ведь сегодня такой полис можно оформить на один день. Он может стоить от 300 до 500 рублей. Не такой серьезный довесок, чтобы после регистрации машины вовсе забыть о необходимости страхования. Ведь штраф за это - всего 800 рублей. И он - редкость.