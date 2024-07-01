В Москве доступен к покупке новый седан Mazda 3

Самая бюджетная модель Mazda снова в России. На российский рынок вернулся седан Mazda 3, который официально поставлялся из Японии до осени 2020 года и был самой доступной моделью в линейке бренда. Теперь же производителем значится Китай.

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Представленный в Москве автомобиль 2023 года выпуска стоит 3 150 000 рублей.

Четырёхдверная модель оснащена двухлитровым атмосферным двигателем мощностью 158 лошадиных сил и классическим шестиступенчатым «автоматом». Среди опций: двухзонный климат-контроль, камера заднего вида, мульти-руль, медиасистема с крупным цветным дисплеем, функция запуска двигателя с кнопки, люк в крыше, парктроники и многое другое.

Габариты седана: длина – 4662 миллиметра, ширина – 1795, высота – 14450, колесная база – 2725.

Ранее стало известно, что Jetour анонсировал выход шести новинок в России до 2025 года. Только весной 2024 года бренд озвучил свой масштабный план по развитию линейки на три года вперёд, как в нём произошли существенные изменения.

Китайский автопроизводитель продолжает активно продвигаться на российском рынке. Уже в сентябре этого года Jetour начнёт в России продажи компактного кроссовера X50, созданного на базе Soueast DX5. Его называют прямым конкурентом для Belgee X50, Chery Tiggo 4 Pro, GAC GS3 и других моделей сегмента. Предварительная стоимость модели — в районе 2 миллионов рублей.