Кроссовер BelGee X70 в России оказался дешевле исходного Geely Atlas Pro

В России кроссовер BelGee X70 представлен в четырёх комплектациях как с передним, так и с полным приводом.

© Российская Газета

В компании отметили, что модель прошла адаптацию под российские условия и имеет в базовой комплектации электрообогревы наружных зеркал, форсунок омывателя и лобового стекла в зоне покоя стеклоочистителей, подогревы рулевого колеса, а также передних и задних сидений.

Цена BelGee X70 в базовой версии Active без учёта маркетинговых программ составляет 2,6 млн рублей. В этой комплектации кроссовер имеет передний привод и оснащён турбомотором 1.5 литра мощностью 150 л.с. и 6-ступенчатым "автоматом".

Стандартная версия предусматривает: 17-дюймовые легкосплавные колесные диски, запуск двигателя с кнопки, двухзонный климат-контроль, датчик света, электростеклоподъемники передних и задних дверей, многофункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой с регулировкой по высоте и по вылету, круиз-контроль с ограничителем скорости, цифровой приборной панелью диагональю 7 дюймов, мультимеда с сенсорным экраном 12,3 дюйма, шесть динамиков, камера заднего вида. Салон отделан экокожей.

Начиная с комплектации Style Belgee X70 доступен как с передним, так и с полным приводом ("мягкий" гибрид). Цены соответственно - 2,72 и 2,895 млн рублей. Автомобиль оснащён 177-сильным двигателем и 7-ступенчатым "роботом". Оснащение расширено полностью светодиодной оптикой, системой бесключевого доступа, электроприводом складывания зеркал заднего вида, сиденьем водителя с электрорегулировками, дополнительными динамиками, системой камер кругового обзора, колёса по умолчанию - 18 дюймов.

Версия Prestige - только "мягкий" гибрид, соответственно, оснащена 4х4. Цена - 3,095 млн рублей. Дополнительно появляются: атмосферная подсветка, интеллектуальный круиз-контроль, система распознавания дорожных знаков и интеллектуальная система управления дальним светом, которая умеет переключать режимы освещения в зависимости от внешних условий и скорости, а также наличия встречных и попутных автомобилей.

X70 Prestige+ отличается наличием панорамной крыши и антенны. Стоимость - 3,2 млн рублей.

Цены на Geely Atlas Pro с аналогичными силовыми агрегатами и комплектациями лежат в диапазоне 2,764 - 3,394 млн рублей.

О начале отгрузок BelGee X70 российским дилерам "РГ" сообщила в середине июне, в будущем модельный ряд BelGee может пополнить седан S50.