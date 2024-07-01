В министерствах и ведомствах изменились автомобильные предпочтения

Названы автомобили, которые предпочитают в российских госслужбах. Пока из России уходили европейские, американские, японские и южнокорейские производители автомобилей, китайский автопром не сидел сложа руки. Ничего удивительного в том, что сейчас во многих автопарках российских министерств и ведомств всё больше машин китайского производства, нет. Отечественные автомобили также состоят на балансе некоторых госструктур.

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Если в ГАИ предпочли кроссоверы Haval F7, собранные в Туле, то в Министерстве обороны и МВД выбор пал на рамный внедорожник H9. Оперативные подразделения МЧС стали активно использовать Haval Dargo X и Jolion.

ФСО, ФСБ, МВД и МЧС заменили служебные Toyota Land Cruiser 300 на премиальный внедорожник Tank 500, включая гибридные версии. Кроме того, в автопарке Федеральной службы охраны есть гибридные модификации минивэна Voyah Dream. Также в Росгвардии и МЧС замечен седан Chery Arrizo 8, в Генштабе — премиальный Hongqi H9, в ФСБ — кроссовер Exeed VX, а у ФСО — большой кроссовер GAC GS8.

В мэрии Чебоксар пользуются электромобилями Evolute i-Pro липецкого производства, а Республиканская служба обеспечения деятельности государственных органов Чувашии поменяла Toyota Camry XV70 на «Москвич 6». Мэрия Москвы и Генпрокуратура предпочли машины московского производителя — «Москвичи 3e». Микроавтобус GAC GN8 замечен в автопарке Национального медико-хирургического Центра имени Н. И. Пирогова.