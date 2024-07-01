Эксперт рассказал о проблемах Kia Rio с пробегом

В обзоре журнала "За рулем" Rio третьего поколения 2011-2017 годов выпуска. Автомобиль зарекомендовал себя надёжным, но есть у "Рио" и слабости.

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Самой болезненной темой в случае с Kia Rio (QB) издание назвало двигатели G4FA 1.4 (107 л.с.) и G4FC 1.6 (123 л.с.), которые имеют склонность к образованию задиров на стенках цилиндров. У ним могут приводить попадание керамической крошки из нейтрализатора, несоблюдение интервала замены масла, неправильная эксплуатация (без прогрева). Но ресурс у этих моторов всё же большой - до 400 тысяч км выдерживают точно.

Цепной привод ГРМ может растянуться к 100-120 тысячам км, на моторе 1.4 могут рано сгореть катушки зажигания, периодически необходима регулировка зазоров, повышенный угар масла из-за закоксовки поршневых колец, например.

Трансмиссия у Kia Rio очень надёжна: к МКП редко возникают вопросы, жизнь сцепления зависит от навыков водителя, в случае с "автоматом" тоже нет вопросов при условии регулярной замены масла.

Состояние ходовой зависит от условий эксплуатации.

"В большинстве случаев перетряска ходовой требуется при пробегах в диапазоне 90-120 тысяч км - то есть, примерно как у всех. Но есть и машины, у которых первое вмешательство состоялось на 180 тысячах км", - говорится в статье.



По салону всё хорошо с поправкой на бюджетный статус модели: быстро облазит руль, появляются сверчки, шумит моторчик печки и так далее - весь набор типичного "бюджетника".