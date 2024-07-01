Китайские производители займут треть мирового авторынка

К 2030 году китайские компании займут 33 процента мирового автомобильного рынка. С таким прогнозом выступили специалисты консалтинговой фирмы AlixPartners. Аналитики считают, что производители из Поднебесной в ближайшее время начнут активнее «выходить» в другие страны. Уже в конце нынешнего года эксперты предрекают глобальную долю китайских марок в 21 процент. При этом только три процента продаж пока будет происходить за пределами КНР.

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К концу десятилетия доля китайских автопроизводителей на внутреннем рынке составит 72 процента. Сегодня этот показатель составляет 59 процентов. В Южной и Юго-Восточной Азии бренды из КНР займут 31 процент рынка вместо нынешних трех. На Ближнем Востоке и в Африке экспансия вырастет с восьми до 39 процентов. В Центральной и Южной Америке — с 7 до 28 процентов. В Европе ожидается двукратное увеличение доли китайских компаний — с шести до 12 процентов.

Через шесть лет бренды из Поднебесной займут 69 процентов автомобильного рынка в России. Сегодня этот показатель находится на уровне 33 процентов. Подобный прогноз связан с тем, что китайские компании тратят в два раза меньше времени на разработку новых автомобилей. Кроме того, представители КНР ведут агрессивную ценовую политику и активно занимаются локализацией производств за пределами страны.

В начале апреля эксперты сообщали, что китайские производители отбирают долю рынка у АвтоВАЗа. Тогда же стало известно, что компании из КНР занимают около половины всего авторынка в нашей стране.