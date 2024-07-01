Эксперты назвали три самые угоняемые марки автомобилей в стране

Названы самые угоняемые машины в России. Аналитические данные страхового дома ВСК говорят о сокращении количеств угонов в первом полугодии 2024 года на 13%.

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Самыми угоняемыми за этот период стали автомобили ВАЗ (60% всех случаев), Hyundai и Kia (по 13%). В антирейтинге отечественных машин лидирует модель Vesta. Примечательно, что в прошлом году именно Kia (29%) и Toyota (18%) занимали первое и второе место в этом списке.

Специалисты отмечают стремительный рост краж машин не по месту страхования — с прошлогодних 6% до 67% в 2024 году. Чаще всего это происходит во время междугородних поездок. По числу угонов первое место занимает Дагестан — 60% преступлений, с заметным отставанием идёт Москва, расположившаяся на втором месте с 20%.

Самая высокая доля угонов в первом полугодии пришлась на март (53%) и апрель (20%). Чаще всего угону подвергались машины юридических лиц — 67% происшествий, причем в 2023 году этот показатель был ниже (59%).

Ранее были названы два региона, где больше всего любят машины российских производителей. Эксперты оценили парк легковых машин и назвали регионы с самой высокой и самой низкой долей зарегистрированных автомобилей российских брендов. Выяснилось, что больше всего отечественных легковых автомобилей в России зарегистрировано в двух кавказских регионах.