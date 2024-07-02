Дилеры переписали цены на Tank 500 Urban в России

Гибридный внедорожник Tank 500 Urban подорожал в России на 200 тыс. рублей.

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Премиальный кроссовер Tank 500 в гибридной версии Urban в начале 2024 года на старте продаж стоил 6,3 млн рублей, сейчас он подорожал на 200 тыс. рублей. Обычная версия кроссовера продается в России уже больше года.

Гибрид Tank 500 Urban получил бензиновый 4-цилиндровый мотор объемом 2 литра мощностью 245 л.с. и 9-ступенчатую АКП. В оснащение входит и 54-сильный электромотор, а общая мощность выросла до 299 л.с. До «сотни» машина разгоняется до 7,9 секунды. Автомобиль получил подключаемый полный привод, понижающую передачу и блокировку дифференциалов.