Эксперты рассказали, почему в России забыли про закон о шумных автомобилях

В России отложили законопроект, предусматривавший штрафы для водителей за езду на шумных автомобилях. Впервые о новых санкциях в размере до 30 тысяч рублей для автомобилистов заговорили еще в 2021 году. Тогда власти предлагали запретить эксплуатацию машин и мотоциклов с модифицированными и демонтированными глушителями. При этом стандарты громкости должны были появиться в отдельном постановлении правительства. Фиксировать нарушения собирались при помощи специальных камер-шумомеров.

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Законопроект о шумных автомобилях приняли в первом чтении в июле прошлого года, после чего документ отправили на доработку. Сейчас же депутаты сообщают, что рассмотрение поправок возобновится не раньше осени 2024 года. При этом специалисты отмечают, что законопроект «сам по себе непростой». Дело заключается как в правовой форме вопроса, так и в технических возможностях детекции правонарушений. Ведь средства фиксации должны улавливать не только общий уровень шума, но и точечно находить его источник. На практике это пока невозможно.

Некоторые эксперты утверждают, что с задачей могут справиться шумомеры. Другие специалисты считают, что в случае использования автоматических шумомеров ошибки при определении нарушений практически неизбежны, поскольку камеры будут приписывать источник шума проезжающим рядом автомобилям. В то же время власти должны ввести механизмы оспаривания штрафов по аналогии с теми, что используется при ошибках измерения скорости движения транспортных средств.

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин и вовсе заявил редакции «Постньюс», что законопроект не имеет никакого смысла, поскольку нормы шумности автомобилей зафиксированы в техрегламенте о безопасности колесных транспортных средств. Кроме того, этот же документ запрещает менять конструкцию выхлопной системы.

В ноябре прошлого года власти заявили о готовности штрафовать водителей за шумные автомобили. Транспортные средства нарушителей предлагали отправлять на спецстоянки.