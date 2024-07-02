В России предлагают к покупке роскошный Genesis GV80

В Москве стало возможно купить Genesis GV80. Российский авторынок пополнился корейскими премиальными кроссоверами. В Москве замечен Genesis GV80 — стильный внедорожник с передовыми технологиями.

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Genesis GV80 представлен в крупнейшем столичном дилерском центре по цене 12 090 000 рублей. На его покупку предлагается «множество кредитных программ», информирует сайт дилера.

Модель оснащена 3.5-литровым бензиновым двигателем мощностью 380 лошадиных сил, работающим в паре с автоматической коробкой передач и полным приводом. Стандартная комплектация Basic + Driving assistance предлагается в черном цвете кузова. Автомобиль укомплектован 22-дюймовыми дисками с алмазной огранкой и моноблочными тормозами медного цвета. Шины имеют размерность 265/40 R22.

Салон выполнен с использованием лаконичных и дорогих оттенков — грифельно-серого и бордово-коричневого, а отделка панелей — из оливкового ясеня.

Среди основных опций Genesis GV80 стоит отметить проекционный дисплей для удобства вождения, интеллектуальный круиз-контроль, мониторинг слепых зон, систему предотвращения столкновений, электропривод сидений второго ряда, вентиляцию сидений, трехзонный климат-контроль. Панорамный люк добавляет в салон света и даёт ощущение пространства, что делает автомобиль ещё более комфортным.

Среди дополнительных преимуществ стоит назвать аудиосистема Bang & Olufsen и интегрированную Cam 2, которые автоматически выводят модель на лидирующие позиции в своем классе.