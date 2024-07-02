В России можно купить редкий немецкий кроссовер BMW X1 Long

Удлинённую версию BMW X1 Long можно купить в России. Удлиненная версия была впервые представлена в 2023 году на автосалоне в Шанхае. Колесную базу автомобиля специально увеличили на 102 миллиметра для китайского рынка — для комфорта сидящих сзади пассажиров.

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У российских дилеров стоимость автомобиля начинается от 7 190 000 рублей.

Полноприводный автомобиль оснащён двухлитровым бензиновым двигателем с турбонаддувом мощностью 204 лошадиные силы и роботизированной коробкой передач.

Кроссовер имеет уникальные кузовные детали, в частности панели крыши и пола, а также более крупные задние двери. Текущее поколение в кузове U11 до сих пор официально не продавалось на российском авторынке.

Новый X1 сохранил прежний силуэт, но у него появилась увеличенная решетка радиатора с вертикальными ламелями, новая оптика и видоизмененные бамперы, панорамный люк, рельефный капот и колесные диски диаметром от 17 до 20 дюймов.

BMW X1 официально не продается в России с 2022 года, когда немецкая компания покинула российский рынок.

Ранее исследование выяснило, качество каких машин не вызывает сомнений. Самые плохие показатели оказались среди электрокаров. Эксперты оценивали машины, находящиеся в эксплуатации три месяца. На рейтинг автомобиля влияло количество сообщений владельцев о неполадках в расчёте на 100 автомобилей конкретных бренда и модели. Абсолютным лидером по качеству среди автомобилей — Lexus LC.