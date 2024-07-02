Треть россиян предпочитают автопутешествия остальным видам туризма

Опрос показал, сколько россиян путешествуют на машинах. Данные исследования ВЦИОМ говорят о том, что путешествия по стране на своём или арендованном автомобиле становятся всё более популярны. Такому виду отдыха за последний год отдали предпочтение 32% россиян.

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Ещё 48% респондентов заявили о желании впервые испытать возможности автотуризма на себе, больше половины из них — женщины. Кроме того, такой вид путешествия интересен людям 45-59 лет (53%), со средним специальным образованием (54%), не очень стабильным материальным положением (60%) и жителям сельской местности (55%).

81% из тех, кто в этом году уже путешествовал на машине по стране, провели в поездке не больше 7 дней, а 45% опрошенных изучали местность в пределах 500 километров от дома. Большинство же уехали дальше.

Примерно 40% путешествующих участников опроса оказались мужчинами среднего возраста, живущие в городах-миллионниках, имеющие хорошее материальное положение, с высшим или неоконченным высшим образованием.

Почти три четверти опрошенных предпочли путешествие на автомобиле в Южный, Северо-Западный и Сибирский федеральные округа, которые и стали самыми популярными направлениями за последний год.

Самыми популярными местами для летнего автомобильного отдыха опрошенные назвали Краснодарский край, Алтай, Крым и Санкт-Петербург.

В начале мая российское правительство утвердило концепцию развития автотуризма до 2035 года. Это значит, что будут реализовываться новые маршруты, улучшаться инфраструктура и информированность потенциальных российских путешественников. Данные опроса говорят о высоком потенциале такого вида туризма в России.