Тест-драйв Livan S6 Pro: чем хорош "китаец" с корнями Volvo

Quto.ru раскрыл все достоинства и недостатки седана Livan S6 Pro. Компания Livan на российском рынке относительно новая, однако сами машины хорошо знакомы россиянам. Линейка включает в себя бюджетные кроссоверы и седан S6 Pro стоимостью чуть больше Lada Vesta. Однако достаточно ли породистых вольвовских корней для закрепления модели на российском рынке?

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Что ты такое?

Сама марка была выкуплена концерном Geely после банкротства Lifan. Новоиспечённый владелец не только вдохнул в бренд новую жизнь, но и создал с нуля модельный ряд на своих платформах. Но — устаревших.

В основу четырёхдверки лёг Geely Emgrand GS 2016 года. После глубокой модернизации она получила архитектуру BMA, созданную при участии инженеров Volvo. На ней же, кстати, построен бестселлер китайского концерна — компактный кроссовер Coolray.

© Livan

Привет, Ливан

Кардинально менять внешность оригинального седана не стали. Разве что дизайн модели стал чуть более современным, с модной сегодня огромной безрамочной решёткой радиатора и диодной оптикой с вертикальными и горизонтальными полосами.

Но, в целом, взгляд за машину не цепляется, а оформление получилось невыразительным, хотя и не совсем скучным за счёт рубленых граней. При этом 4,7-метровый седан визуально кажется больше, чем есть — это уже заслуга ярко выраженных выштамповок на боковине.

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Что внутри

При приближении владельца автомобиль самостоятельно разблокирует замки — это штатное оснащение. Вроде и мелочь, а приятно, особенно для бюджетной модели.

Сиденья — подчёркнуто спортивные, с двухцветной отделкой, развитой боковой поддержкой и интегрированными подголовниками. В отличие от более дорогого кроссовера Livan X6 Pro, который уже побывал на тесте Quto, они достаточно удобные и разрабатывались явно не для субтильных людей. Разве что подушка коротковата, но это, к сожалению, болезнь большинства «китайцев».

Руль здесь оригинальной формы, подрезан не только снизу, но и сверху. Решение кажется очень неудобным, тем более штурвал достаточно компактный. Но привыкаешь достаточно быстро, тем более что кнопки тут в повороте не задеваешь, как, например, на Changan Lamore.

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Центральное место на передней панели занимает широкий экран. Помимо стандартных приборки и дисплея медиасистемы он включает в себя небольшой отдельный тачскрин с «горячими» опциями вроде настройки музыки или климат-контроля для переднего пассажира.

Слева от панели приборов в покрытие как бы «врезан» дефлектор вентиляции, вытягивающий монитор до самой левой стойки. Это не декорация — здесь применено совсем уж оригинальное техническое решение: слева от приборной панели размещена сенсорная кнопка переключения ездовых режимов. На практике, правда, тянуться туда не очень удобно.

© Livan

© Светлана Ходос

© Светлана Ходос

Подстаканник здесь всего один, а большую часть массивной консоли занимает накладка с кнопкой запуска двигателя и селектором трансмиссии. А вот обилие рояльного лака наводит на мысли о необходимости иметь под рукой тряпку и протирать грязь, пыль и отпечатки пальцев, которое красивый чёрный глянец буквально притягивает к себе.

Сзади диван достаточно удобный, но места для рослых пассажиров маловато, да и дверной проём снизу узкий, придётся практически протискиваться. Здесь есть USB-порт и небольшим отсеком для хранения под ним и подлокотник с подстаканниками. Решение удобное если сзади сидит один пассажир, но если их двое, то не самый большой отсек придётся делить. Но, если пассажиров двое, то делить им нишу придётся на двоих.

В остальном к качеству материалов претензий нет, а интерьер не выглядит дешёвым. Впрочем, только на видных местах, снизу отделка типично китайская — жёсткий простенький пластик.

© Livan

Вещей много не увезёшь

Багажник здесь откровенно маленький. По документам, он вмещает всего 418 литров поклажи. Хотя, например, у Lada Vesta этот показатель равен 480 литрам, а у прямого конкурента из Поднебесной — Kaiyi E5 — 455 литрам. Увеличить полезное пространство для груза можно, сложив спинку заднего дивана.

Помимо этого, у «Ливана» багажный отсек получился низким, но при этом широким и длинным, а проём узким. Неудобно и отсутствие ручки для закрывания: большую часть года придётся обтирать руками всю дорожную грязь.

© Livan

Поехали

Автомобиль оснащается 1,5-литровым двигателем мощностью 180 сил (290 Нм) и его дефорсированный до 147 л. с. (270 Нм) вариантом. Оба сочетаются с семиступенчатым роботом, а на тесте Quto.ru оказалась последняя, более массовая версия.

Агрегаты позволяют довольно бодро разгоняться при трогании с места на городских скоростях, да и на загородной трассе чувствовать себя уверенно. Но активное ускорение с минимальной скорости при выезде на скоростную магистраль (например, МКАД), даётся четырёхдверке непросто: двигатель больше срывается в визг на высоких оборотах, чем набирает скорость. Настройки коробки передач вменяемые, так что на любом обгоне у водителя не прибавится седых волос. Правда, в пробке трансмиссия несколько раздражает своей задумчивостью и подёргивается при езде на малой скорости. В смешанном режиме расход бензина АИ-92 составил около 9,0 литров на «сотню».

Рулится машина предсказуемо и очень адекватно, даже если случайно перестараться со скоростью в повороте. К тому же седан очень слабо кренится на изгибах дороги, полностью игнорирует колею и другие мелкие неровности. Но при проезде крупных лежачих полицейских стоит максимально снижать скорость, иначе может прилететь ощутимый пинок, да и паразитной вибрации на руле хотелось бы поменьше.

Положительных отзывов заслуживает и шумоизоляция: в салоне действительно очень тихо, а посторонние звуки появляются только на трассе, когда скорость переваливает за 100 км/ч.

© Livan

Цифровизация

Медиасистему S6 Pro позаимствовал у Geely. Это значит простое и понятное меню, удобная навигация и отсутствие необходимости поиска нужных опций в недрах системы. Несмотря на то, что на момент теста мультимедийка не была русифицирована, запутаться в ней сложно: понятные иконки на фоне нарисованного седана подскажут, куда нажать, чтобы открыть люк, настроить зеркала или замки.

Большая ложка дёгтя здесь — это отсутствие современных интерфейсов Apple CarPlay и Android Auto. Вместо этого производитель предлагает «зеркалить» экран смартфона через приложение QDLink, которое работает не со всеми даже китайскими смартфонами.

© Светлана Ходос

Что ещё

Что китайские инженеры явно не доработали, так это вентиляцию салона. Здесь установлен климат-контроль на одну зону, но в автоматическом режиме он не способен справиться с запотеванием стёкол во влажную погоду. Кроме того, поддерживать комфортную температуру в салоне у системы не получается, сидящим в машине людям то жарко, то холодно.

Настройки головной оптики не позволяют сделать так, чтобы и на дорогу светило хорошо, и встречных водителей не слепить. Кстати, это проблема многих машин из Китая, как и слишком чёткая граница света: из-за отсутствия рассеивания всё, что находится за пределами светового пучка, становится абсолютно невидимым. И, если в городе это не проблема, то за его пределами при отсутствии освещения — ещё какая.

© Livan

Цены

Стоимость Livan S6 Pro в России начинается от 2 549 900 рублей (или 1 994 000 рублей с учётом скидок), за топовую версию дилеры попросят 2 749 900 рублей. После двухнедельного теста автомобиль оставил о себе приятное впечатление: это не очередной проходной седан, а вполне приятная машина. И, хотя гаджетоманы её точно не оценят (даже круиз здесь — и тот обычный), зато она способна предложить неплохую динамику и управляемость — а это уже немало, особенно если не в ущерб комфорту.