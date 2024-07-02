Тест-драйв Livan S6 Pro: чем хорош "китаец" с корнями Volvo

Livan S6 Pro: чем хорош китаец с корнями Volvo
Quto.ru раскрыл все достоинства и недостатки седана Livan S6 Pro. Компания Livan на российском рынке относительно новая, однако сами машины хорошо знакомы россиянам. Линейка включает в себя бюджетные кроссоверы и седан S6 Pro стоимостью чуть больше Lada Vesta. Однако достаточно ли породистых вольвовских корней для закрепления модели на российском рынке?
Что ты такое?
Сама марка была выкуплена концерном Geely после банкротства Lifan. Новоиспечённый владелец не только вдохнул в бренд новую жизнь, но и создал с нуля модельный ряд на своих платформах. Но — устаревших.
В основу четырёхдверки лёг Geely Emgrand GS 2016 года. После глубокой модернизации она получила архитектуру BMA, созданную при участии инженеров Volvo. На ней же, кстати, построен бестселлер китайского концерна — компактный кроссовер Coolray.
Привет, Ливан
Кардинально менять внешность оригинального седана не стали. Разве что дизайн модели стал чуть более современным, с модной сегодня огромной безрамочной решёткой радиатора и диодной оптикой с вертикальными и горизонтальными полосами.
Но, в целом, взгляд за машину не цепляется, а оформление получилось невыразительным, хотя и не совсем скучным за счёт рубленых граней. При этом 4,7-метровый седан визуально кажется больше, чем есть — это уже заслуга ярко выраженных выштамповок на боковине.
Что внутри
При приближении владельца автомобиль самостоятельно разблокирует замки — это штатное оснащение. Вроде и мелочь, а приятно, особенно для бюджетной модели.
Сиденья — подчёркнуто спортивные, с двухцветной отделкой, развитой боковой поддержкой и интегрированными подголовниками. В отличие от более дорогого кроссовера Livan X6 Pro, который уже побывал на тесте Quto, они достаточно удобные и разрабатывались явно не для субтильных людей. Разве что подушка коротковата, но это, к сожалению, болезнь большинства «китайцев».
Руль здесь оригинальной формы, подрезан не только снизу, но и сверху. Решение кажется очень неудобным, тем более штурвал достаточно компактный. Но привыкаешь достаточно быстро, тем более что кнопки тут в повороте не задеваешь, как, например, на Changan Lamore.
Центральное место на передней панели занимает широкий экран. Помимо стандартных приборки и дисплея медиасистемы он включает в себя небольшой отдельный тачскрин с «горячими» опциями вроде настройки музыки или климат-контроля для переднего пассажира.
Слева от панели приборов в покрытие как бы «врезан» дефлектор вентиляции, вытягивающий монитор до самой левой стойки. Это не декорация — здесь применено совсем уж оригинальное техническое решение: слева от приборной панели размещена сенсорная кнопка переключения ездовых режимов. На практике, правда, тянуться туда не очень удобно.
Подстаканник здесь всего один, а большую часть массивной консоли занимает накладка с кнопкой запуска двигателя и селектором трансмиссии. А вот обилие рояльного лака наводит на мысли о необходимости иметь под рукой тряпку и протирать грязь, пыль и отпечатки пальцев, которое красивый чёрный глянец буквально притягивает к себе.
Сзади диван достаточно удобный, но места для рослых пассажиров маловато, да и дверной проём снизу узкий, придётся практически протискиваться. Здесь есть USB-порт и небольшим отсеком для хранения под ним и подлокотник с подстаканниками. Решение удобное если сзади сидит один пассажир, но если их двое, то не самый большой отсек придётся делить. Но, если пассажиров двое, то делить им нишу придётся на двоих.
В остальном к качеству материалов претензий нет, а интерьер не выглядит дешёвым. Впрочем, только на видных местах, снизу отделка типично китайская — жёсткий простенький пластик.
Вещей много не увезёшь
Багажник здесь откровенно маленький. По документам, он вмещает всего 418 литров поклажи. Хотя, например, у Lada Vesta этот показатель равен 480 литрам, а у прямого конкурента из Поднебесной — Kaiyi E5 — 455 литрам. Увеличить полезное пространство для груза можно, сложив спинку заднего дивана.
Помимо этого, у «Ливана» багажный отсек получился низким, но при этом широким и длинным, а проём узким. Неудобно и отсутствие ручки для закрывания: большую часть года придётся обтирать руками всю дорожную грязь.
Поехали
Автомобиль оснащается 1,5-литровым двигателем мощностью 180 сил (290 Нм) и его дефорсированный до 147 л. с. (270 Нм) вариантом. Оба сочетаются с семиступенчатым роботом, а на тесте Quto.ru оказалась последняя, более массовая версия.
Агрегаты позволяют довольно бодро разгоняться при трогании с места на городских скоростях, да и на загородной трассе чувствовать себя уверенно. Но активное ускорение с минимальной скорости при выезде на скоростную магистраль (например, МКАД), даётся четырёхдверке непросто: двигатель больше срывается в визг на высоких оборотах, чем набирает скорость. Настройки коробки передач вменяемые, так что на любом обгоне у водителя не прибавится седых волос. Правда, в пробке трансмиссия несколько раздражает своей задумчивостью и подёргивается при езде на малой скорости. В смешанном режиме расход бензина АИ-92 составил около 9,0 литров на «сотню».
Рулится машина предсказуемо и очень адекватно, даже если случайно перестараться со скоростью в повороте. К тому же седан очень слабо кренится на изгибах дороги, полностью игнорирует колею и другие мелкие неровности. Но при проезде крупных лежачих полицейских стоит максимально снижать скорость, иначе может прилететь ощутимый пинок, да и паразитной вибрации на руле хотелось бы поменьше.
Положительных отзывов заслуживает и шумоизоляция: в салоне действительно очень тихо, а посторонние звуки появляются только на трассе, когда скорость переваливает за 100 км/ч.
Цифровизация
Медиасистему S6 Pro позаимствовал у Geely. Это значит простое и понятное меню, удобная навигация и отсутствие необходимости поиска нужных опций в недрах системы. Несмотря на то, что на момент теста мультимедийка не была русифицирована, запутаться в ней сложно: понятные иконки на фоне нарисованного седана подскажут, куда нажать, чтобы открыть люк, настроить зеркала или замки.
Большая ложка дёгтя здесь — это отсутствие современных интерфейсов Apple CarPlay и Android Auto. Вместо этого производитель предлагает «зеркалить» экран смартфона через приложение QDLink, которое работает не со всеми даже китайскими смартфонами.
Что ещё
Что китайские инженеры явно не доработали, так это вентиляцию салона. Здесь установлен климат-контроль на одну зону, но в автоматическом режиме он не способен справиться с запотеванием стёкол во влажную погоду. Кроме того, поддерживать комфортную температуру в салоне у системы не получается, сидящим в машине людям то жарко, то холодно.
Настройки головной оптики не позволяют сделать так, чтобы и на дорогу светило хорошо, и встречных водителей не слепить. Кстати, это проблема многих машин из Китая, как и слишком чёткая граница света: из-за отсутствия рассеивания всё, что находится за пределами светового пучка, становится абсолютно невидимым. И, если в городе это не проблема, то за его пределами при отсутствии освещения — ещё какая.
Цены
Стоимость Livan S6 Pro в России начинается от 2 549 900 рублей (или 1 994 000 рублей с учётом скидок), за топовую версию дилеры попросят 2 749 900 рублей. После двухнедельного теста автомобиль оставил о себе приятное впечатление: это не очередной проходной седан, а вполне приятная машина. И, хотя гаджетоманы её точно не оценят (даже круиз здесь — и тот обычный), зато она способна предложить неплохую динамику и управляемость — а это уже немало, особенно если не в ущерб комфорту.