В России продолжают дорожать автозапчасти

Fit Service: средняя стоимость автозапчастей в России выросла на 13% в 2024 году.

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По итогам пяти месяцев текущего года средняя стоимость автозапчастей выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 13%. В зависимости от номенклатурной группы динамика цен при этом отличается.

Уточняется, что наименьший рост был в группе расходники для популярных марок автомобилей, наибольший – в группе запчастей, например, для пневмосистемы и рулевого управления. По некоторым позициям рост достигает и 40-50%, рассказала директор сети автосервисов Fit Service Татьяна Овчинникова.

Заметно подорожали и запчасти для китайских машин, причем динамика изменения цен на расходники для европейских, корейских, японских и китайских машин практически сравнялась. Но почти не изменилась стоимость кузовных элементов для многих машин популярных марок.