Изучаем машины с честным полным приводом

«За рулем» рассказал, как выбрать хороший внедорожник с пробегом.

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Лада Нива Travel, как и ее предтеча под маркой Chevrolet, по-прежнему подкупает универсальностью. И по асфальту приемлемо едет, и по раскисшим грязям пройдет. Оснащена лучше Нивы Legend, и дверей у нее пять, а не три. C новой внешностью выглядит вполне солидно. Доступной, правда, ее уже не назовешь.

Рекомендованная заводом цена – от 1,25 млн рублей, для большинства россиян это огромные деньги. Отдельные дилеры якобы готовы Ниву Travel уступить «от 830 тысяч», но это из разряда сказок. В реальности скорее придется выложить порядка 1,5 млн или больше. Два варианта При таком раскладе многие рассматривают два варианта – новая Нива Travel или подержанная иномарка, не лишенная внедорожных способностей.

Почему не УАЗ Патриот?

У него тоже универсальности хоть отбавляй. Но прежде всего он дороже – 1,48 млн рекомендовано, а дилеры предлагают за 1,75 млн или дороже. Во‑вторых, для крупных городов УАЗ избыточен по размерам, на нем попросту неудобно. Топлива ест вдвое больше: 14 л/100 км, заявленные для города, на практике превращаются в 20. Наконец, он быстрее ржавеет и в среднем чаще ломается, чем Нива Travel. Так что исключаем Патриот из этого обзора – до более уместного повода – и ограничимся двумя направлениями. В пользу Нивы Будучи автомобилем повышенной проходимости, Нива имеет постоянный полный привод, раздаточную коробку с понижающей передачей и межосевой блокируемый дифференциал. Небольшая масса, клиренс 220 мм, короткие свесы – Travel отлично «лазит» по пересеченной местности. Это главный козырь машины.

Затем следуют энергоемкая подвеска, теплый салон и вообще хорошая готовность к морозам, отменная ремонтопригодность. К достоинствам отнесем еще стоимость запчастей, а также их изобилие – важно во времена, когда детали для иномарок в определенном дефиците. Важный фактор – хорошая ликвидность на вторичке. Ниву в любой кондиции несложно продать, и в цене она падает неспешно. И еще: новая машина – всё-таки новая, в отличие от подержанных.

Гарантия на Travel скудновата – 2 года или 50 тысяч км, но девственное состояние имеет значение. Ремонтопригодность, разумеется, ценнейшее качество – с учетом того, что различных поломок у Нивы по-прежнему немало. В частности, половина владельцев новых машин до 10 тысяч км меняла расширительный бачок. С весны 2023 года ставят бачки от Весты – посмотрим, как сдюжат.

Поломки и низкое качество многих запчастей открывают список недостатков модели. На втором месте – вялая динамика и маломощный мотор 80 л. с.: загородные обгоны надо тщательно готовить. Компактность помогает и в городе, и за городом – на узких тропках, где тому же Патриоту ветки обдерут лак. Обратная сторона – тесноватый салон и скромный багажник, около 300 л. Покупателей это не смущает: удочки и корзины для вылазок выходного дня умещаются, а цемент и картошку можно возить на прицепе.

В пользу иномарок

Современная Нива Travel неплохо противостоит коррозии – иначе завод не давал бы шестилетнюю гарантию на кузов. Но подавляющее большинство иномарок-кроссоверов как минимум не хуже. Конечно, многое зависит от годовых пробегов и конкретных условий эксплуатации, однако иномарочные кузова в среднем дольше сохраняют товарный вид. У иномарок в среднем выше общий ресурс, в том числе главных агрегатов. Нивовский мотор 1.7 в этом смысле неплох и способен без переборки отходить 250 тысяч км. Но этого, к сожалению, нельзя сказать о механической коробке передач. И, в отличие от иномарок, у Нивы невозможна автоматическая коробка.

Иномарки намного реже ломаются – по крайней мере, пока не достигнут возраста, при котором сказывается естественный износ всего. Порог этот у массовых европейских, японских и корейских моделей проходит примерно в районе 12–15 лет или 200 тысяч км. До той поры иногда вообще не требуется затратного ремонта.

Это смягчает негатив от высокой, по сравнению с Нивой, цены различных компонентов. Но риск потратить кучу времени на ожидание нужной детали остается, коль скоро даже у официальных дилеров сейчас есть проблемы. Пожалуй, это главные концептуальные недостатки «иномарки с пробегом вместо новой Нивы».

По уровню комфорта, простору в салоне и багажнике почти любая из них Ниву превзойдет, и задние электрические стеклоподъемники у нее, скорее всего, в наличии. А вот достойных соперников по части проходимости гораздо меньше. Большинство городских кроссоверов на роль внедорожника не годится. Однако и среди них можно выделить совсем «паркетные» и не совсем.

ЧЕСТНЫЙ И НЕЧЕСТНЫЙ 4×4

Основных типов полного привода всего три. 1. С автоматически подключаемым через фрикционную муфту задним приводом, где передаваемый момент регулирует электроника (torque on-demand). Электроника же и отключит муфту при угрозе перегрева. Самый массовый вариант, именуется «паркетным» и обитает на большинстве кроссоверов.

Основной недостаток: муфты порой перегреваются быстро и не вовремя. И всё хозяйство часто сочетается с вариатором, которому вредны пробуксовки. 2. Подключаемый вручную – по желанию водителя (part-time) – с помощью раздаточной коробки, у которой есть понижающая передача для увеличения крутящего момента на колесах. Наиболее честный и «железный» вариант, где влияние какой-либо электроники отсутствует или сильно ограничено.

Недостатки: редко встречается в природе, ограниченное использование на ровных, но скользких дорогах. 3. Постоянный полный привод (full-time, неотключаемый). Момент постоянно передается на все колеса – посредством раздаточной коробки с межосевым дифференциалом или электронно-управляемой муфты. Сегодня чаще применяют второй вариант.

Недостаток: все элементы трансмиссии постоянно под нагрузкой, даже когда в этом нет нужды. Из-за чего повышается расход топлива.