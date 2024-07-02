Названы семь тревожных признаков при выборе подержанного автомобиля

Машина, которая не попадала в ДТП, не получала в ходе эксплуатации царапин и вмятин и использовалось строго в соответствии с инструкцией - мечта любого покупателя авто с пробегом. Однако найти такое предложение сложно, и гораздо практичнее искать не идеал, а автомобиль, который использовался предыдущим владельцем аккуратно. Специалисты по автоподбору "СберАвто", сервиса для покупки и продажи авто, рассказали "Российской газете", как отличить его от других: такая машина может иметь внешние недостатки, но бережное владение и история качественного ухода за ней имеют для последующей эксплуатации большее значение.

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1. Царапины и притертости на кузове

Самый заметный признак неаккуратного обращения с авто - повреждения кузова, а именно многочисленные притертости и царапины. Чаще всего они являются результатом неаккуратного вождения: предыдущий владелец мог регулярно касаться неровностей на дороге бампером, из-за парковки в слишком узких местах задевать другие автомобили открывающейся дверью или "притираться" порогом о бордюры.

2. Тормоза и колеса "гонщика"

Об агрессивном стиле вождения предыдущего владельца говорят педали авто: затертая накладка расскажет, насколько резкие маневры совершал водитель. Волнообразный износ шин указывает на резкий набор скорости и торможения. А если рассматриваемый для покупки автомобиль имеет и те, и те признаки, стоит обязательно проверить тормозные диски, которые могут быть перекошены, изогнуты и в целом сильно изношены.

3. Цвет и толщина лакокрасочного слоя

Если автомобиль обслуживался в качественных сервисах, с первого взгляда различить тона лакокрасочного покрытия после перекраски деталей достаточно сложно. Слой краски будет тонким, а смежные поверхности также бережно затонированы для плавного перехода.

Но если услугу выполняли не должным образом и слишком часто, под определенным углом и хорошим освещением резкий переход цвета будет виден и станет знаком того, что из-за царапин вследствие ДТП авто нуждалось в окрашивании. Профессионалы предпочитают доверять не зрению, а измерениям, и пользуются для оценки этого параметра толщинометром: если показатель на нем превышает 200 мкм, авто было покрашено не раз.

4. Течи и запотевания в подкапотном пространстве

Появление характерных луж под машиной может говорить об утечке технической жидкости, которая может иметь разные причины и последствия. Чаще всего след, который виднеется под капотом, остается от протекшего антифриза, моторного или трансмиссионного масла.

Любая, особенно происходящая регулярно утечка укажет на треснувшие шланги или, к примеру, прохудившиеся радиаторы, которые неаккуратный автовладелец не менял. Возможно и то, что авто достаточно долго эксплуатировалось с пониженным уровнем масла, из-за чего даже довольно выносливые механические коробки передач могут выйти из строя раньше срока.

5. Беспорядок в салоне

Важно смотреть и на чистоту салона: в каком состоянии находится обивка руля, селектор АКПП или рычаг авто на "механике", как выглядят кресла и коврики под сиденьями, если они есть.

Панель приборов и центральные кнопки не должны быть пыльными, а дверные ручки разболтанными. Наличие мусора и неприятного запаха в салоне также свидетельствует неаккуратности. В то же время важно помнить, что потертости на кожаных поверхностях могут являться признаком адекватной эксплуатации авто, особенно если у него немаленький пробег.

6. Оповещающие индикаторы на приборной панели

Обратить внимание стоит и на панель приборов, которая может указать на ошибки в автомобильных системах. Желтые индикаторы предупреждают о неисправностях, которые лучше устранить в ближайшее время, а красные сигнализируют о проблемах, которые при движении могут привести к аварийной ситуации.

К моменту продажи на панели должны виднеться только синие и зеленые показатели. Обратная ситуация будет говорить о том, что предыдущий владелец не исправил поломки, возникшие ранее, а возможно даже не заметил их.

7. Важные мелочи

Идеально работающий кондиционер - важная составляющая комфорта при поездке в автомобиле. Неравномерная подача воздуха, неожиданное прекращение работы или неприятный запах могут свидетельствовать о пренебрежении правилами чистки и замены деталей системы охлаждения.

То же касается и работы щеток-очистителей. Если после их включения на стекле остаются грязные разводы или даже царапины, это свидетельствует о том, что чистки и замены приборов не было очень долго - это довольно явно сигнализирует о пренебрежительном отношении прошлого владельца к своему авто.