Названы преимущества и недостатки «Москвича 3» перед конкурентами

На российском рынке «Москвич 3» конкурирует с недорогими кроссоверами Lada Vesta SW Cross и Haval M6. О преимуществах и недостатках модели рассказал эксперт журнала «За рулем» Юрий Тимкин.

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«Москвич» доступнее всех, однако его салон производит лучшее впечатление: благообразный дизайн, неплохая отделка, удачный подбор фактур и самое богатое оснащение. Люк в крыше, камеры кругового обзора, автомат дальнего света, контроль слепых зон, функция слежения за дорожной разметкой и предупреждения об опасности столкновения – всего этого соперники предложить не могут», — заявил специалист.



Однако у автомобиля есть целый ряд недостатков. К ним Тимкин отнес отсутствие указателя наружной температуры, зависание кнопки рециркуляции воздуха и твердые сиденья, которые плохо держат нагрузку.

До этого были названы четыре главных минуса седана Kia Rio. Среди недостатков модели специалисты назвали пятиступенчатую МКП M5CF1 с низким ресурсом подшипников и шестерен. У шестиступенчатой M6CF1 тем временем часто возникают течи. Также подвеска Rio не отличается выдающейся стойкостью, добавили автоэксперты. Среди менее значительных минусов модели они назвали то, что на дорестайлинговых версиях зеркала заднего вида могут треснуть при включенном обогреве.