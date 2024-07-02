Автокредиты составляют 77% от всего рынка займов в России

ОКБ: россияне в мае потратили на автокредиты рекордные 123 млрд рублей.

Жители России в мае текущего года оформили автокредиты на покупку новых машин на рекордную сумму – 123,24 млрд рублей. Об этом стало известно из данных Объединенного кредитного бюро (ОКБ). Отмечается, что только за один месяц объемы выдач автокредитов выросли на 10%, а их количество – на 9%.

Всего в мае было оформлено 106,32 тыс. займов на 160,99 млрд рублей. Для сравнения: в апреле эти показатели составляли 97,96 тыс. на 146,03 млрд рублей. Средняя сумма автокредита тоже выросла – на 2%, с 1,49 до 1,51 млн рублей. В денежном выражении займы на приобретение новых легковых автомобилей занимают 77% рынка, а в количественном 78%.

В июне доля кредитов на новые автомобили составила 70% от общего объема и количества выдач – 68,91 тыс. кредитов на сумму 101,57 млрд рублей. В топ-5 регионов России по объемам выдач кредитов на покупку авто вошли Москва (7,48 тыс. на 15,17 млрд рублей), Подмосковье (7,40 тыс. на 13,32 млрд рублей), Петербург (5,26 тыс. на 9,21 млрд рублей), Краснодарский край (4,32 тыс. на 7,00 млрд рублей) и Татарстан (69 тыс. на 6,83 млрд рублей).

В большинстве российских регионов количество и объемы выдач автокредитов выросли в мае в сравнении с апрелем текущего года. Наибольший рост зафиксирован в Дагестане: там рост количества составил 29%, а объемов – 44%. А наибольшее снижение автокредитования отмечается в Еврейском автономном округе, там количество выдач сократилось на 24%, а объемы – на 29%.