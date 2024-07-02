Автоэксперт объяснил, кроссоверы с какими коробками лучше не покупать

При покупке кроссовера важно обратить внимание не только на двигатель и комплектацию, но и на надежность трансмиссии. Некоторые автоматические коробки передач (АКП) имеют конструктивные недостатки, которые могут привести к дорогостоящему ремонту. Руководитель отдела оценки колесной техники ГК Альфа-Лизинг Валерий Антюфьев назвал "Российской газете" наиболее проблемные АКП, встречающиеся на популярных кроссоверах.

© Российская Газета

"Jeep Grand Cherokee 2000-2010 годов выпуска часто страдает от неисправностей трансмиссии. Особенно уязвима модель 722.6 - при повышенных нагрузках возникают проблемы с электронным блоком управления. Несвоевременная замена масла приводит к выходу из строя соленоидов. На автомобилях с большим пробегом требуется замена механических компонентов с использованием ремкомплектов.

Nissan X-Trail с автоматической коробкой Jatco JF613Е также не отличается надежностью. Эта трансмиссия плохо переносит агрессивный стиль вождения и экстремальные условия эксплуатации. При бережном обращении ресурс составляет около 250 тысяч км, после чего требуется замена отдельных деталей. Масло рекомендуется менять каждые 50-80 тысяч км. Слабым местом является недолговечный гидроблок с соленоидами.

Volkswagen Tiguan с 6-ступенчатой трансмиссией 09М очень требователен к обслуживанию. При своевременной замене масла ресурс может достигать 400 тысяч км. Однако лучше заменить штатный теплообменник на более эффективный наружный радиатор.

Chevrolet и Opel с АКП 6T30 (устанавливалась с 2008 года) крайне нежелательны для покупки на вторичном рынке, особенно в сочетании с 1,8-литровыми двигателями. Коробка рассчитана на крутящий момент до 200 Нм и склонна к перегревам. До 2010 года выпуска проблемы могли проявиться уже через 40-60 тысяч км пробега. После 2014 года ситуация улучшилась, но ресурс все равно ограничен 250 тысячам км.

Nissan (Pathfinder, Patrol до 2016 года, некоторые модели Infiniti до 2010 года). АКП Jatco JR507E устанавливалась на этих машинах. Механическая часть достаточно надежна, но электроника капризна. Коробка плохо переносит агрессивную эксплуатацию и движение по бездорожью. Важно своевременно менять масло и контролировать его уровень.

При выборе кроссовера с пробегом рекомендуется обратить внимание на состояние и тип трансмиссии. В некоторых случаях целесообразно отдать предпочтение механической коробке передач или более современным и надежным автоматическим трансмиссиям. Перед покупкой желательно провести диагностику АКП в специализированном техническом центре", - отметил специалист.

Ранее стали известны самые дешевые и самые дорогие в обслуживании китайские автомобили в РФ.