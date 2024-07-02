Составлен рейтинг самых дешевых в обслуживании «китайцев»

Какие китайские автомобили дешевле всего в обслуживании. Машины из КНР продолжают закрепляться на российском рынке: их доля выросла с девяти процентов в феврале 2022 года до примерно 60 процентов в мае 2024-го. В сети автосервисов Fit Service изучили около 24 тысяч визитов «китайцев» в течение 2023 и 2024 годов и составили рейтинг самых недорогих в ремонте и ТО машин. Также стало известно, владельцы каких автомобилей посещают сервис чаще.

Самой экономичной по итогам января-мая маркой стала Haval. Средний чек в автосервисе равен 6808 рублям. На втором месте расположилась Chery с 6948 рублями, на третьем — Geely с 7089. Отмечается, что за год показатель сильно снизился у Haval, но у других двух марок остался примерно на том же уровне.

Чеки у Haval, Chery и Geely примерно одинаковые, что объясняется их популярностью на рынке и тем, что в основном это новые машины. За ними в рейтинге следует Lifan с суммой 9054 рубля (плюс 30 процентов за год), а замыкает пятерку Great Wall с показателем 15 751 рубль (плюс 73 процента). Их обслуживание обходится дороже, так как автомобили чаще возрастные.

Что касается частоты посещений сервиса, то здесь лидирует Chery Tiggo (без уточнения). На втором месте — Lifan X60, на третьем — Haval F7. Четвертое и пятое места занимают Geely Emgrand EC7 и Geely Coolray, причем последний стали возить на обслуживание вдвое чаще. Болшой прирост и у Haval F7 — на 87 процентов.

Здесь объяснение простое: китайских машин становится больше на дорогах, а значит, они чаще заезжают на сервис.

Ранее эксперты назвали машины из КНР, ремонт которых, напротив, обойдется очень дорого. В частности, средний чек на ремонт FAW составляет около 200 тысяч рублей, а максимальный счет в 2024 году при этом — более 530 тысяч рублей. Однако это скорее исключение, говорят эксперты, так как большая часть «китайцев» недороги в обслуживании.