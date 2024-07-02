Перечислены самые дорогие в обслуживании китайские автомобили

Fit Service раскрыл стоимость обслуживания китайских автомобилей. Международная сеть автосервисов Fit Service по просьбе сайта RG.RU составила рейтинг «поднебесных» моделей по стоимости обслуживания. Список сформирован по итогам пяти месяцев 2024 года. Для сравнения сервисмены взяли аналогичные показатели прошлого года.

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Средние чеки первой тройки ведущих китайских марок — Haval, Chery и Geely — практически одинаковы — около 7 тысяч рублей: это 6 808 (-51%), 6 948 (+1%) и 7 089 (-8%), соответственно. Как отмечают эксперты, свежим машинам не требуется дорогостоящий ремонт, а потому стоимость сервиса невелика.

Понятно, что бренды Lifan и Great Wall представлены более возрастным парком, так как обе марки давно свернули продажи новых автомобилей. Для них размер среднего чека составляет 15 751 (+73%) и 9054 (+30%), рассказала RG.RU Татьяна Овчинникова, директор международной сети автосервисов Fit Service.

Между тем, автоэксперт назвал самые проблемные подержанные кроссоверы. Он отметил, что при выборе ненового вседорожника нужно учитывать не только первоначальную стоимость, но и потенциальные расходы на ремонт и обслуживание.