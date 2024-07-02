Изучаем опыт владения Lada Granta и сравниваем ее с Polo Sedan

Так ли ужасен самый распространенный автомобиль на современном российском авторынке? И можно ли на него пересесть с иномарки, не потеряв веру в человечество и самоуважение?

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«Стратегия 5 лет»

Системных и осознанных концепций владения личным автомобилем существует немало. Одна их них – весьма распространенная, хотя и не самая популярная: согласно ей автомобиль для повседневной езды должен быть куплен новым, а через 4-5 лет заменен на следующий новый. Такой подход дает максимальную уверенность в безотказности своего основного и повседневного средства передвижения: возможность не задумываться о внезапных поломках и форс-мажорах, связанных с пробегом, возрастом и тем более – с последствиями деятельности предыдущих владельцев. Также можно игнорировать сервисную книжку и официальных дилеров и с первого дня обслуживать автомобиль самостоятельно, ограничиваясь сменой моторного масла, свечей, тормозных колодок/дисков и стоек стабилизатора. Иногда бывает, что до продажи успеваешь поменять расходники ГРМ, да и то не всегда. Собственно, сервисные вложения в машину этим обычно и ограничиваются.

В такую концепцию можно вписать автомобиль любого ранга и стоимости. Но если уровень достатка невысок, имеются особые приоритеты в ведении семейного бюджета или строгое персональное табу на кредитную кабалу, то ассортимент доступных автомобилей резко и жестко сужается. В формат приобретения и владения вписываются лишь самые-самые бюджетные и технически простые массовые модели с ручной трансмиссией. Регулярная смена таких машин по истечении пятилетнего интервала не отражается на образе жизни и быта – нет необходимости впадать в экономию и самоограничения, переходить на дошираки или откладывать покупку нового дивана. А конструктивная простота машин позволяет, как уже говорилось, с первого же дня покупки плюнуть на гарантию производителя и связанные с ней условности и обслуживать технику самостоятельно, не боясь доустанавливать какие-то дополнительные мелочи для собственного удобства или в рамках хобби.

Вопреки распространенной народной присказке про то, что «после иномарок на Жигули больше не садятся», предлагаем вам наглядную историю замены иномарки на отечественный автомобиль в рамках именно такой вот «концепции пяти лет». Далее – рассказ от первого лица.

«Рынок порешал за нас»

– В рамках «концепции 5 лет» я владел рядом новых, но всегда ультрабюджетных автомобилей, – рассказывает житель Подмосковья Сергей.

– Предпоследним как раз и был купленный новым в 2018 году седан VW Polo с ручной трансмиссией и 90-сильным 1,6-литровым двигателем. В 2023 году машина находилась в самом оптимальном для продажи возрасте, когда от неё можно было максимально выгодно избавиться, добавить недостающую сумму и приобрести новую – из того же класса или просто точно такую же.

Однако в конце 2023 года ситуация на российском авторынке была категорически нездоровой и таковой по-прежнему остается. Даже с поправкой на то, что пятилетнюю «условно европейскую» (читай: некитайскую) машину от первого владельца и со скромным пробегом в конце 2023 года отрывали с руками дороже, чем она была когда-то куплена, ситуация складывалась не самая приятная. Без существенных доплат купить было особенно нечего, а замена требовалась: после трех аварий подряд, хоть и по чужой вине, стало ясно, что мы с автомобилем устали друг от друга. И если уж быть до конца откровенным, то ввиду реалий автомобильного рынка я был готов предать свою любимую стратегию ввиду специфических обстоятельств и поездить на Polo еще года три – состояние авто было близко к идеальному, а пробег не превышал 70 тысяч. Но аварии очень сильно огорчили и заставили, как говорят картежники, «ломать карту».

Продать машину в октябре 2023 года удалось за 1 050 000 рублей. Но в рамках привычной схемы обновления автомобиля с доплатой около четверти суммы от вырученной за продажу подержанного, в конце 2023 просматривалась только покупка машины «с дауншифтингом»: ведь даже Lada Vesta начиналась от 1,6 миллиона. По сути, выбор встал между Lada Granta и Niva Travel. Последняя после непродолжительных раздумий была отброшена ввиду отсутствия подушек безопасности – ни в одной комплектации их предложить не могли. А покупать машину без эйрбэгов для повседневной езды как-то совсем дико. Выбор сузился до одного варианта.

Покупка Гранты

Тем не менее даже в рамках одной-единственной модели альтернатива худо-бедно была. Если, конечно, её можно назвать таковой... Кузов седан, лифтбек или универсал-кросс. Черного или белого цвета – иные опять же отсутствовали. Комплектация – бедная или ультрабедная. Да самих машин было мало – все обзвоненные официальные салоны Москвы и области сообщали, что завозы с завода бессистемные и непрогнозируемые, по нескольку машин, и те быстро бронируют. Одни предлагали внести небольшую предоплату и ждать поставки – в принципе, нормальная практика, но ожидание не рассматривалось: нужно было уменьшить «бесколесный» период между продажей и покупкой до нескольких дней. Из наличия предлагалась пара совершенно пустых (на уровне ВАЗ-2109 конца 2000-х) машин, не вызвавших ни малейшего интереса. Некоторые салоны говорили о наличии лишь сильно нафаршированных экземпляров. Причем «сильно» – не в смысле реального обилия интересных дополнительных опций, а в смысле их завышенной стоимости. Подобный подход с возвратом в «автосредневековье» был с омерзением отвергнут, и продолжились поиски машины без дилерских допов.

В итоге в московском салоне обнаружилась находящаяся на момент прозвона в пути Гранта Кросс. Не имеющая, к сожалению, обогрева лобового стекла, как другой попутный вариант, но зато с 16-клапанным двигателем, штатными легкосплавными дисками и почти максимальным в текущих реалиях набором функций и опций: две подушки безопасности, кондиционер, ЭУР, ABS, пара электростеклоподъемников, обогрев передних сидений и боковых зеркал, штатная аудиосистема с Bluetooth и система ЭРА-ГЛОНАСС. Просили за нее без малого 1,2 миллиона рублей. Она и была приобретена в октябре.

Интересно, что, вопреки мифам о полном импортозамещении в Гранте, в моем экземпляре помимо шин Pirelli обнаружились сцепление и стартер Valeo, корейский компрессор кондиционера Erae и индийский генератор Bosch.

Общение с дилером, к слову, оставило относительно благоприятное послевкусие. Менеджеру было сразу сказано, что никакие дополнительные услуги и аксессуары и даже ОСАГО не интересуют. Он отнесся с пониманием, попросив лишь пройти экспресс-тур по его коллегам и выслушать их предложения. При выдаче автомобиля забавным фактом стало то, что некоторое количество мелких бонусов все же вошло в исходную сумму! Видимо, они уже были добавлены заранее, после чего имела место робкая попытка «продать их дважды». К автомобилю прилагался комплект незаводских ковриков, включая ковер багажника, а также фирменные вазовские аксессуары Lecar: защита картера, сетка в бампер, газовые упоры капота, стальные накладки на пороги и пара флаконов автохимии.

Дополнительные вложения

Неизбежные дополнительные вложения в автомобиль после его покупки многими финансово ограниченными покупателями нередко недооцениваются, и люди действуют лихим кавалерийским наскоком – «купить бы саму машину, а там разберемся!». А ведь эти вложения зачастую составляют 10-20% от цены автомобиля, что немало. Сравним список доработок на Polo и на Гранте.

Volkswagen Polo:

Комплект 15-дюймовых легкосплавных дисков с летней резиной в сборе (б/у, с минимальным пробегом) вместо штатных 14-дюймовых штамповок с резиной «Кама» и колпаками.Комплект 15-дюймовых штампованных дисков с зимней резиной + комплект колпаков.Охранная система с автозапуском, GSM и GPS.Задний парктроник.Ковры в салон и багажник (отсутствовали).Чехлы на сиденья.Тонировка стекол.

Lada Granta:

Комплект 15-дюймовых штампованных дисков с зимней резиной + комплект колпаков.Самоблокирующийся дифференциал в КП.Охранная система с автозапуском, GSM и GPS.Задний парктроник.Ковры в салон (не удовлетворило качество дилерских).Чехлы на сиденья.Тонировка стекол.Антикор и замена штатных мягких текстильных подкрылков на пластиковые.Зимняя пластиковая накладка-заглушка в нижнюю часть бампера.Дополнительный центральный подлокотник.Веерные форсунки омывателя лобового стекла.Роликовый (подшипниковый) наконечник троса сцепления вместо штатного пластикового упора с избыточным трением в зоне контакта с кулисой (результат тактильно не осязаем, но якобы должен продлить жизнь тросу).Модуль «вежливых поворотников» (троекратное срабатывание при касании).Самодельный таймер на 30 минут, позволяющий магнитоле работать полчаса без ключа зажигания, после чего автоматически выключаться.

Интеграция самоблока в коробку передач прошла без сложностей.

Жесткие пластиковые подкрылки встали вместо мягких ворсовых непросыхающих накопителей соленой влаги.

Что хуже, а что лучше?

Естественно, напрашиваются сравнения по различным критериям: что в Гранте хуже, чем в Polo, что аналогично, а что (ну, вдруг) лучше?

Что одинаково:

Динамика разгона, эффективность тормозов и расход 95-го бензина – принципиальной разницы в них между Polo и Грантой не наблюдается. Разгон до 100 км/ч у Polo с 90-сильным мотором составлял 11,4 секунды, у Гранты с мотором на 106 сил – 12,7 секунды. Крутящий момент – 155 и 146 Нм соответственно. «Бумажная» разница невелика, а в жизни она и вовсе неощутима. Обе машины – типично овощные, для спокойной езды на каждый день. Салонный пластик – почти одинаково плохой по качеству (хотя у Гранты все же чуть хуже): поцарапать его можно, кажется, даже фантиком от конфеты. Да и уровень шумоизоляции салона у машин тоже субъективно идентичный.

В чем Granta превосходит Polo?

У Гранты однозначно лучше дорожный просвет: 198 мм против 163. Также у Гранты не торчат, как у Polo, под днищем жуткие выступы нижних опор пружин на балке. На Гранте стало значительно легче парковаться зимой в городе в плохо очищенных или вовсе нечищеных местах. Машина перестала «рубить» передним бампером заснеженную полосу между колей по дороге на дачу или в гараж – на Polo это в итоге привело к излому пластикового «телевизора», радиаторной рамы. Еще интереснее проходимость и динамика стали после установки самоблока. Умение крутить обоими ведущими колесами сразу, а не по очереди, заметно улучшило способность к езде по снежным завалам, маневрам в ледяных колеях и интенсивному разгону на скользком покрытии.

В чем Granta уступает Polo?

Тут отличий ожидаемо побольше. Во-первых, это меньшее пространство на втором ряду сидений. Диапазон регулировок передних кресел позволяет разместиться водителю и переднему пассажиру любой комплекции, но вот при тех же условиях и тех же седоках заднему пассажиру в Гранте ощутимо теснее в коленях в сравнении с Polo, который тоже не рекордсмен по простору. Ужасное «инженерное решение» в реализации уплотнения дверей, кромки которых заходят сверху на профиль проема, гарантирует падающий в салон при открытии дверей снег и капающую воду. Вдобавок водительская дверь почему-то не имеет полноценной рукоятки – только маленький лоток на подлокотнике, выполняющий роль внутренней ручки. Однако распахивается «калитка» широко, и даже крупному и длиннорукому водителю приходится тянуться, чтобы достать до ручки и закрыть дверь изнутри.

После Polo ощутимо не хватает регулировки руля по высоте, а также обогрева лобового стекла (который, в отличие от регулировки руля, доступен в списке опций). Безумно не хватало «вежливого режима» поворотников с трехкратным миганием при коротком касании, потому эта доработка была проведена первой. В аудиосистеме не понравилась низкая чувствительность микрофона системы Hands-free – приходится натурально орать, чтобы собеседник тебя комфортно слышал. Вдобавок изначально магнитола работала только при включенном зажигании, из-за чего пришлось самостоятельно спроектировать и изготовить таймер для работы без зажигания и с автоматическим отключением через 30 минут.

На последнем месте в списке минусов, как ни странно, фирменная и всем известная болезнь ручных коробок передач ВАЗ – подвывание. Проблема эта давняя и абсолютно не решаемая. Вызвана она низким качеством обработки поверхностей шестерен КП, о которой завод вполне публично сожалеет, подчеркивая, что ничего поделать не может. Хотя на фоне вышеописанного кошмарного устройства дверей и проемов дверей эта жужжащая коробка кажется мелочью.

Неисправности и ремонты

Из неисправностей и сбоев за 8000 километров пробега было отмечено три факта. Однажды в 17-градусный мороз отключился электроусилитель руля. Машина была заведена, прогрета, и при начале движения руль выворачивался до упора сперва в одну, затем в другую сторону, после чего раздался щелчок и ЭУР выключился. После перезапуска двигателя все пришло в норму. Второй дефект – в переднем углу правой передней двери в районе зеркала заднего вида обнаружилось недостаточное уплотнение. При мойке, когда туда направлена струя пистолета высокого давления, внутрь просачиваются капли воды. Ну а еще иногда своей жизнью живет задний стеклоочиститель: то не сразу начинает движение щетки, то остановится, подумает и продолжит ход.

Итоги

Никаких однозначных итогов тут, разумеется, быть не может. Концепция владения автомобилем у каждого своя, и история с Грантой после Polo – лишь одна из десятков, а покупка машины была вынужденной ввиду новых рыночных обстоятельств. Очевидно, что за 1,2 миллиона рублей выбор на вторичном рынке остается приличным – можно даже удариться в люкс и пересесть на Mercedes. Стоит ли так делать? Каждый решает сам.