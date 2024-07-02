Эксперт объяснил, почему поездки на такси так дорого стоят

Россиянам рассказали, как не переплачивать за такси. Чем выше спрос на такси, тем выше цены на поездку. Спрос увеличивается в зависимости от погоды, времени, места подачи машины и маршрута поездки. Директор по связям с общественностью компании компании Drivee Артем Рабчук перечислил способы, которые помогут сэкономить на поездках с таксистами.

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В пиковые часы стоимость на такси выше, например, когда горожане торопятся доехать до работы. Так, по словам эксперта, наименее загруженное время для заказа автомобиля по будням начинается после 10 утра. Если уехать нужно раньше, то лучше это сделать до 8 утра. В промежутке начинается самый высокий спрос на поездки по городу. Вечерний час пик начинается в 18:00, поэтому специалист рекомендует заказывать автомобиль за 15–20 минут до этого времени.

«Также можно попробовать изменить точку подачи или назначения на более удобные для посадки или высадки, если изначальные требуют сложного заезда на территорию двора или предприятия», — посоветовал Рабчук.



На погоду тоже стоит ориентироваться. Если небо выглядит так, будто вот-вот пойдёт дождь, то лучше поторопиться с заказом такси. А если плохая погода скоро закончится, то стоит, наоборот, немного подождать, чтобы цены на такси снизились.

«Есть сервисы, у которых нет алгоритмов, автоматически устанавливающих цену. Стоимость поездки регулируется только пользователями, которые в приложении напрямую договариваются о том, в какую сумму выйдет поездка. Пассажиры сами предлагают цену, за которую готовы ехать, а водители могут согласиться с ней или предложить свою. Пассажир может предложить сумму выше, чем обычно, если ему нужно уехать как можно скорее, а если он никуда не торопится — стандартную стоимость поездки. В то же время водитель может принять поездку с невысокой ценой, если ему по пути» — пояснил эксперт.



В 37 регионах России можно воспользоваться социальным такси. Это услуга, оплату которой частично возмещает государство. Это одна из мер поддержки некоторых категорий социально незащищенных россиян. Иногда эта услуга может быть бесплатной или предоставляться на благотворительных началах частными компаниями. Главное отличие соцтакси от обычного - место доставки пассажира. А это только социально-значимые объекты - больницы, музеи, реабилитационные центры, отделения соцзащиты, аптеки, аэропорты, дома быта и так далее.

Названы регионы РФ, в которых работают самые старые автомобили такси. В половине субъектов Российской Федерации (55%) средний возраст легковых такси превышает 6 лет. С другой стороны, в 45% регионов пассажиров возят относительно «свежие» машины, которым меньше 5 лет.