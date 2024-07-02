Коммунальщики рассказали, для чего в жару поливают автомобильные дороги

Дороги поливают в жару, чтобы их охладить и предотвратить деформацию.

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В жаркую погоду специалисты ГБУ «Автомобильные дороги» поливают дороги Москвы, чтобы предотвратить их деформацию и улучшить санитарное состояние улично-дорожной сети. Начальник управления комплексного содержания объектов дорожного хозяйства Александр Бузук сообщил, что в цикличном режиме каждые два часа проводится полив проезжей части. Это не только поддерживает дороги в чистоте, но и охлаждает их поверхность, снижая уровень деформации асфальта, вызванной воздействием солнечных лучей.

При продолжительном воздействии прямых солнечных лучей и интенсивном трафике асфальт становится более уязвимым к пластической деформации, которую удается уменьшить посредством регулярного полива. Бузук отметил, что для мойки дорог используется как обычная вода, так и специальное моющее средство.

При температурах выше 25 градусов поливомоечные машины выполняют также аэрацию воздуха, направляя струи воды вверх. Это помогает охладить как дорожное полотно, так и воздух. Также в жаркую погоду особое внимание коммунальщики уделяют городским клумбам. Их ежедневно поливают утром или вечером, обеспечивая проникновение воды на глубину около 30 см, чтобы она достигала корней растений.