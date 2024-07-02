Продажи Lada в первом полугодии выросли в два раза

АвтоВАЗ опубликовал статистику продаж автомобилей Lada в июне и по итогам первого полугодия.

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Так, за шесть месяцев был реализован 217 631 автомобиль, что на 51,5% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Июнь 2024 года также продемонстрировал динамику в годовым выражении: продано 39 704 автомобиля Lada (+42,6%).

Тираж Lada Granta с января по июнь составил 101 377 автомобилей (+3,3% к 2023 году), в прошлом месяце дилеры продали 19 158 авто (+14,3% к июню 2023 года).

Продажи Lada Vesta в первом полугодии составили 64 263 единицы (+1114,8% к 2023 году), в июне модель выбрали 12 495 россиян (+193,4%).

Результат Lada Niva Travel в первом полугодии - 25 409 автомобилей (+20,1%), а в июне продажи модели составили 4037 единиц (+20,1%).

За полгода был продан 23 231 внедорожник Lada Niva Legend (+36,6%), в июне - 3361 авто (+7,2%).

В конце июня начались продажи Lada Largus, за неполный месяц своих покупателей нашли 107 автомобилей семейства.