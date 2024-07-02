Эксперт объяснил, почему из-за кондиционера машина может плохо ехать

Президент НАС Шапарин дал советы для защиты автомобиля в аномальную жару.

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Регулярная промывка радиатора, замена антифриза и своевременное обслуживание системы кондиционирования будут способствовать нормальному функционированию автомобиля в аномальную жару. Об этом рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

Рассуждая о том, как защитить машину от высоких температур в летнее время, он назвал два основных способа решения проблемы.

«Первое: у автомобиля есть собственная система охлаждения, это радиатор, антифриз, который в него залит. Радиаторы нужно регулярно мыть, чтобы автомобиль мог нормально охлаждаться. Раз в два-три года надо менять антифриз. Второе: система охлаждения водителя, то есть кондиционер. Его тоже нужно регулярно обслуживать, а именно заправлять в него фреон, если есть такая необходимость», – рекомендует эксперт.



Также Шапарин советует использовать светоотражающую накидку на переднюю консоль, чтобы спасти пластик от выгорания. При этом он указал, что в Средней полосе России такое случается, в основном, на старых автомобилях, а на современных машинах таких проблем не возникает, подытожил Шапарин.