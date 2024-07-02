Минский тракторный завод выпустил собственное мороженое

У Минского тракторного завода появилось свое мороженое. Облегчить жаркие дни рабочим тракторного производства и другим желающим предлагают с помощью очередной брендированной новинки — мороженого, сообщается в телеграм-канале МТЗ. Стоит оно 4,89 рубля, или около 132 российских рублей. За эту цену предлагается 250 граммов холодного сливочного десерта с ароматом ванили в баночке с изображением трактора на крышке.

Чтобы выпустить свое мороженое, Минский тракторный завод объединил усилия с Могилевской фабрикой мороженого. Продают его только в точках комбината общественного питания МТЗ.

Он обслуживает не только завод: продукция комбината предлагается на 36 торговых объектах, в том числе в 11 столовых, в блинной, пельменной, бульбяной, 14 буфетах, в магазинах и ресторанах. Работает собственный кондитерский цех.

Это не первый съедобный продукт белорусского автопрома в этом году. Весной другой автозавод — МАЗ — выпустил линейку колбас производства «Борисовского мясокомбината».

Трактор «Беларус», который поместили на упаковку мороженого, в этом году отметил 50-летний юбилей. Отметить его решили обновлением: бестселлер в версии 80.1 получил новые кузовные панели из композита, которые легче и дешевле металлических. МТЗ пообещал постепенно перевести на композитные кабины, капоты и крылья всю линейку спецтехники.