Стало известно, в какое время суток чаще случаются ДТП с мотоциклами

С начала года в Подмосковье произошло 229 аварий с участием мототранспорта. Погибли 23 человека, пострадал 251. Чаще всего подобные ДТП случаются в выходные и по понедельникам в период с 6 часов вечера до полуночи. Об этом рассказала пресс-служба подмосковного Минтранса.

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Самыми распространенными нарушениями ПДД со стороны байкеров стало несоблюдение дистанции, неправильное перестроение, превышение скорости и невнимательность. Наиболее частые виды аварий - встречные, попутные и боковые столкновения.

В источнике напомнили о необходимости использования мотоэкипировки и шлема. За рулем важно выбирать оптимальную скорость и дистанцию, избегать слепых зон, оставаться заметными и планировать маневры заранее. Важно ехать строго по своей полосе и в один ряд, стараться не заезжать на скользкую разметку и не тормозить на ней. 16- и 18-летним молодым людям требуется получение прав на управление питбайком.