Большинство россиян готовы использовать б/у запчасти для ремонта автомобилей

Выяснилось, что владельцы старых машин более лояльны к б/у запчастям. В условиях дефицита, роста стоимости запчастей и сроков ремонта всё больше автомобилистов и экспертов ищут «запасной вариант». Россияне стали тщательнее заботиться о машинах, сохранять их от преждевременного износа и стараться экономить на запчастях. В нынешних реалиях комплектующие дорожают, нужные детали и расходники иногда приходится ждать месяцами, поэтому внимание приковывают подержанные запчасти.

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Согласно результатам исследования рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» в апреле-мае этого года, 2/3 российских автомобилистов уже применили при ремонте своей машины б/у детали. Еще 68% водителей согласны пойти на такой шаг, если им предоставят годовую гарантию на такие комплектующие, а срок ремонта сократится более чем в три раза.

Руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов объяснил, что лояльность к подержанным запчастям увеличивается, если у автовладельца уже был такой опыт.

«Это объясняется тем, что люди попробовали, получили экономию денег и времени, поняли, что это ровно такие же запасные части, как те, что стоят на их машине, без каких-либо критических дефектов», — прокомментировал специалист.



Он добавил, что владельцы автомобилей возрастом более 10 лет чаще соглашаются использовать восстановленные запасные части в ремонте, чем владельцы машин меньшего возраста.

Согласно исследованию ОНФ, с большим недоверием к использованию восстановленных запчастей относятся женщины, водители в возрасте от 18 до 34 лет, владельцы дорогих и новых машин младше 6 лет.

Большинство респондентов допускают использование восстановленных компонентов, если они не имеют отношения к ходовой и двигателю с КПП. В частности, фары и задние фонари никак не влияют на безопасность движения. По словам главы РСА Евгения Уфимцева, большая часть запчастей, подлежащих замене при ремонте по ОСАГО — это бампера, крылья, капот и двери — то есть такие, использование вместо которых б/у запчастей вряд ли сделает автомобиль менее безопасным. Но именно нехватка этих популярных запчастей является причиной снижения доли ремонтов.

В 2022 году после ухода с российского рынка ряда автопроизводителей запчасти выросли в цене в среднем на 30%, а по некоторым позициям — на 50%.