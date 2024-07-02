Эксперт рассказал, какой ущерб покроет ОСАГО при инцидентах на парковках

Полисы ОСАГО покрывают случаи ДТП на подземных парковках в торговых центрах и на территории жилых комплексов, однако выплата не предусмотрена, когда автомобиль повреждается из-за закрывающегося шлагбаума. При таких происшествиях возможно получение страхового возмещения по каско, если это включено в договор со страховщиком, пояснили эксперты страховой компании «Согласие».

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«В правилах дорожного движения паркинг определяется как прилегающая территория и не является проезжей частью. Закон предусматривает покрытие ОСАГО при использовании транспортных средств на прилегающей территории. Поэтому по ОСАГО применительно к владельцу автомобиля страховым случаем будет ДТП с иным транспортным средством. Применительно к владельцу паркинга или иного имущества страховым случаем будет причинение вреда соответствующему имуществу водителем автомобиля, имеющим действующий полис ОСАГО. Однако по ОСАГО применительно к владельцу транспортного средства ущерб, причиненный закрывающимся шлагбаумом, падением вывески или иных предметов не покрывается», — пояснили эксперты.



В отличие от ОСАГО, по каско страховым случаем на паркинге будет любое событие, предусмотренное заключенным со страховщиком договором: ДТП, противоправные действия третьих лиц, пожар или падение предметов и прочее. ДТП на паркинге оформляется в обычном порядке.

По данным экспертов «Согласия», одними из самых распространенных инцидентов на паркингах является повреждение автомобилей в результате столкновения с колоннами и перегородками. К более редким относятся повреждения из-за закрывающихся шлагбаумов.

Одним из последних случаев в этом году стало падение шлагбаума на минивэн Mercedes-Benz V-Klasse во время движения. Выплата по полису каско составила почти 310 000 рублей.