В России можно купить Toyota Land Cruiser Prado нового поколения

В России можно купить новый Toyota Land Cruiser Prado. Не прошло и года, как Toyota Land Cruiser Prado нового поколения начал продаваться в России. И не только в Москве.

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Из наличия или под заказ абсолютно новый внедорожник можно купить во многих крупных городах страны — от Барнаула, Омска, Петропавловска-Камчатского и Кемерово до Челябинска, Прокопьевска, и Ставрополя. В настоящий момент в продаже находятся более 50 машин, стартовая цена которых начинается от 5 950 000 рублей.

У дилеров представлены все версии модели. Самая последняя, обновлённая модель оснащена 167-сильным атмосферным двигателем объемом 2,7 литра и шестиступенчатым «автоматом». Предыдущая имеет 204-сильный турбодизель объемом 2,8 литра, более ранняя имеет четырёхцилиндровый 281-сильный двигатель 2.4. Гибрид i-Force Max на основе этого же турбомотора суммарно выдаёт 330 лошадиных сил.

Дизельный и гибридный внедорожник — самые дорогие. Так, в Подмосковье за них хотят получить от 13 400 000 до 15 499 000 рублей (в эксклюзивной комплектация First Еdition).

Ранее стало известно, что в октябре в России стартуют официальные продажи кроссовера Soueast S09. С одной из моделей этой марки — кроссоверами DX8S — российские автолюбители уже знакомы. Их продавали в салонах Jetour уже в прошлом году, и в этом нет ничего удивительного. Автомобиль является одной из разновидностей кроссовера Jetour X70. Теперь же Soueast хочет стать полноправным участником российского автомобильного рынка.