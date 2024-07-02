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В России стартовали продажи Toyota Land Cruiser Prado нового поколения

В России можно купить новый Toyota Land Cruiser Prado. Не прошло и года, как Toyota Land Cruiser Prado нового поколения начал продаваться в России. И не только в Москве.

В России можно купить Toyota Land Cruiser Prado нового поколения
© Quto.ru

Из наличия или под заказ абсолютно новый внедорожник можно купить во многих крупных городах страны — от Барнаула, Омска, Петропавловска-Камчатского и Кемерово до Челябинска, Прокопьевска, и Ставрополя. В настоящий момент в продаже находятся более 50 машин, стартовая цена которых начинается от 5 950 000 рублей.

У дилеров представлены все версии модели. Самая последняя, обновлённая модель оснащена 167-сильным атмосферным двигателем объемом 2,7 литра и шестиступенчатым «автоматом». Предыдущая имеет 204-сильный турбодизель объемом 2,8 литра, более ранняя имеет четырёхцилиндровый 281-сильный двигатель 2.4. Гибрид i-Force Max на основе этого же турбомотора суммарно выдаёт 330 лошадиных сил.

Дизельный и гибридный внедорожник — самые дорогие. Так, в Подмосковье за них хотят получить от 13 400 000 до 15 499 000 рублей (в эксклюзивной комплектация First Еdition).

Ранее стало известно, что в октябре в России стартуют официальные продажи кроссовера Soueast S09. С одной из моделей этой марки — кроссоверами DX8S — российские автолюбители уже знакомы. Их продавали в салонах Jetour уже в прошлом году, и в этом нет ничего удивительного. Автомобиль является одной из разновидностей кроссовера Jetour X70. Теперь же Soueast хочет стать полноправным участником российского автомобильного рынка.

Автоэксперт
Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser
Toyota