Nyobolt EV заряжается до 80% за 5 минут, но есть нюанс

Никто не любит ждать, но это то, с чем ежедневно должны мириться владельцы электромобилей. Однако это может уйти в прошлое, поскольку Nyobolt представила прототип спорткара, который может заряжаться от 10 до 80% за 4 минуты и 37 секунд.

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Компания утверждает, что это «в два раза быстрее, чем у большинства современных электромобилей», и сообщает, что

«первые четыре минуты идут при постоянном токе 500 А, и это обеспечит запас хода в 190 км».



Однако есть несколько важных оговорок, которые необходимо упомянуть. Самая большая из них заключается в том, что прототип имеет крошечный аккумулятор на 35 кВт·ч. Чтобы дать вам представление о том, насколько он мал, у подключаемого гибрида Jeep Wrangler 4xe аккумулятор на 17,3 кВт·ч, а у MINI Aceman EV — аккумуляторы на 42,5 и 54,2 кВт·ч. Это помогает объяснить, почему запас хода спорткара по циклу WLTP составляет всего 250 км.

Хотя крошечная батарея означает небольшой запас хода, Nyobolt попыталась представить это как позитив. В частности, компания заявила, что батарея легкая и может быстро заряжаться. Конечно, если бы другие батареи также были уменьшены, то же самое можно было бы сказать и о них.

Однако Nyobolt считает, что их батареи, в которых используются запатентованные анодные материалы из углерода и оксида металла нового поколения, инновационная конструкция ячеек, интегрированная силовая электроника и программное обеспечение, лучше.

В частности, они заявляют, что решили проблемы, связанные с деградацией батареи, поскольку их «ячейки емкостью 24,5 А·ч уже успешно прошли более 4000 полных циклов быстрой зарядки DoD (глубокая разрядка), что эквивалентно более почти миллиону километров пробега, при этом сохранили более 80 процентов своей ёмкости».

Возвращаясь к спорткару на базе Lotus, он имеет возможность быстрой зарядки постоянным током мощностью 350 кВт и весит всего 1250 кг. Модель была разработана и спроектирована совместно с компанией Callum и готова к мелкосерийному производству. Пока неизвестно, планируется ли это, но Nyobolt заявил, что они могут начать мелкосерийное производство аккумуляторов в течение года.