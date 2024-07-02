Россиянам стали доступны пикапы Mitsubishi L200 нового поколения

В нашу страну доставляют лишь наиболее «упакованные» экземпляры. Как сообщает издание «АвтоВзгляд», со 184-сильным 2,4-литровым турбодизелем, автоматической коробкой передач и фирменным полным приводом Super Select 4WD-II машина без пробега стоит 5 399 000 рублей.

Автомобиль модельной линейки 2024 года получил более прочную раму лестничного типа, благодаря которой жёсткость на кручение выросла на 60%. При увеличившихся габаритах масса машины осталась практически неизменной.

Длина версии, доступной россиянам, — 5360 мм, ширина — 1930 мм, а высота — 1815 мм. Размер колёсной базы — 3130 мм. В другим вариантах покупателям кроме двухрядной кабины также предлагают полуторный и однорядный варианты.

В движение Mitsubishi L200 2024 модельного года приводится новым дизельным 2,4-литровым мотором Nissan 4N1. Из коробок передач теоретически предлагаются 6-ступенчатая «механика» и 6-ступенчатый «автомат».

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